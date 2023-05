První tisícovka hardcore hráčů Diabla IV bude mít své jméno na soše

Už tento týden se první hráči dostanou do pekelného světa Svatyně v dlouho očekávaném akčním RPG Diablo IV. Ostrému spuštění pokračování kultovní hack 'n' slash předcházely tři beta víkendy, takže tisícovky hráčů mají alespoň zběžnou představu, kam povedou jejich kroky v prvních několika hodinách hry.

Pro ty nejzapálenější fanoušky si Blizzard připravil speciální soutěž. Prvních tisíc hráčů a hráček, kteří s postavou v režimu hardcore (smrt znamená smazání postavy) dosáhnou úrovně 100, bude mít své uživatelské jméno zvěčněné na soše Lilith, která bude s největší pravděpodobností umístěna v centrále Blizzardu v Kalifornii. Podmínky soutěže zveřejnil vydavatel na fóru.

Think you can cheat death?



Reach level 100 on hardcore mode and tweet #Diablo4Hardcore with proof to have your username immortalized on a statue of Lilith.



Offer limited to first 1000, restrictions apply: https://t.co/TLWxZwG0aQ



Get started June 1st. pic.twitter.com/pvVLZNPgx8