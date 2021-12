První sezóna Battlefieldu 2042 začne zřejmě až za čtvrt roku

Battlefield 2042 patří mezi hořká zklamání letošního podzimu a na bedrech studia DICE leží složitý úkol vykřesat ze hry aspoň trochu reprezentativní výsledek. Bude jim to ale patrně trvat trochu déle, než jsme původně čekali.

První sezóna v novém Battlefieldu zřejmě nezapočne dřív než v březnu. Vyplývá to z informací, které získal dataminer s přezdívkou Temporyal. Ten v herních datech našel dvanáct týdnů preseason výzev, což ukazuje, že na příští tři měsíce má DICE plány jasné.

The #Battlefield2042 client includes weekly missions for 12 preseason weeks.



️ Season 1 seems to be scheduled for March 2022 (unless they've added a few weeks as "backup").



"Exposure" is probably the final name for the previously datamined "Ridge" map.



Happy Holidays! pic.twitter.com/FBuxapZvjl