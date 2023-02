První rozšíření pro Elden Ring představeno

28. 2. 2023 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Tak se fanoušci první soulsovky s otevřeným světem od FromSoftware konečně dočkali. Společnost dnes ráno na svém Twitteru oficiálně zničehonic oznámila, že pro Elden Ring chystá první oficiální rozšíření.

Bohužel je ohlášení na detaily poněkud skoupé. Víme ovšem, že rozšíření ponese název Shadow of the Erdtree, což naznačuje, že se titulní velký zlatý strom patrně ocitne v nesnázích. K tomu ostatně odkazuje i vypuštěný vizuál, který byl součástí oznámení a můžete si ho prohlédnout v galerii níže.

Součástí příspěvku byl ještě následující text: „Povstaň, Poskvrněný, a vydejme se spolu novou cestou. Připravované rozšíření Shadow of the Erdtree je aktuálně ve vývoji. Doufáme, že se těšíte na nová dobrodružství v Mezizemí.“

A to je vše. Žádné zprávy o obsahu, délce a ani datu vydaní. Nicméně podle zatím nepotvrzených informací by dodatek měl nabízet skutečně „macatý“ příděl nového obsahu, který z vašeho volného času jistě ukrojí nemalé množství hodin.

Zpráva přichází jen několik dní poté, co hra úspěšně oslavila rok své existence, během kterého posbírala hromadu cen. Navíc se jí výrazně dařilo i na frontě prodejní. Titulu se podařilo prodat přes 20 miliónů kopií. Což je na hru tohoto typu opravdu úctyhodné číslo a pouze to potvrzuje, jaký fenomén se z Elden Ringu stal.

Oznámené rozšíření zároveň není jediným projektem, na kterém studio FromSoftware aktuálně pracuje. Během letošního roku totiž vyjde Armored Core VI: Fires of Rubicon, očekávané pokračování jejich další značky, které bude do jisté míry fungovat jako restart série. Jak je vidno, příznivci studia se rozhodně mají na co těšit.