První dva Hitmani zmizí, trojka se změní na Hitman – World of Assassination

4. 1. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Počínaje 26. lednem 2023 přestanou herní obchody nabízet tři díly nového Hitmana jako separátní produkty. Místo nich bude k dispozici jen jeden: obří sjednocený Hitman – World of Assassination.

A protože jenom jedna hra by nákup nejspíš zjednodušila až moc, bude pro jistotu na výběr ve dvou edicích. Základní Hitman – World of Assassination, tedy titul, který současní majitelé Hitmana 3 dostanou zdarma, bude nabízet kompletní obsah her Hitman 3, Hitman 1 GOTY a Hitman 2 Standard a bude stát zhruba 70 dolarů. Krom toho si ale ještě budete moci za dalších 30 babek přikoupit Deluxe Pack, jenž přidá Hitman 3 Deluxe, Hitman 3 Seven Deadly Sins a Hitman 2 Expansion Access.

Pokud už některého Hitmana vlastníte, možná jste pozvedli obočí v obavě, zda se vás náhodou někdo nepokusí přinutit znovu platit za to, co už máte. Tvůrci se dušují, že nikoliv: Jak už bylo řečeno, majitelé Hitmana 3 dostanou upgrade na World of Assassination zdarma. Případná chybějící DLC z Deluxe Packu si pak budou moci na Steamu dokoupit po jednom, každé za 10 dolarů, aby nemuseli platit celou částku, pokud už některá z nich mají. Uživatelé ostatních platforem dostanou stejnou možnost prostřednictvím obchodu přímo ve hře.

Hitman 1 a 2 zmizí z regálů. Pokud je již vlastníte, budete je moci hrát dál v nezměněné formě, ale za World of Assassination v takovém případě nejspíš budete muset vytasit plnou palbu.

V souvislosti s tím se nabízí drobné upozornění: Hitman 3 je momentálně na Steamu v 65% slevě, stojí 21 eur a za tři týdny se promění ve výrazně dražší kolekci všech her. Pokud máte zájem, zdá se, že nastala vcelku ideální chvíle k investici.