Prozkoumejte planetu, křižte druhy a zachraňte lidstvo v sandboxovém survivalu Honeycomb

27. 5. 2024 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Chystaný sandboxový survival Honeycomb: The World Beyond je další z vizí budoucnosti, v níž naše Země vyschla a lidstvo hledá útočiště na jiné planetě, která bují vegetací. Za tímto účelem vás společnost EON Corp vyšle na lidstvem nepolíbené vesmírné těleso Sota7, kde máte připravit podmínky pro budoucí kolonizaci.

Takže budete prozkoumávat nádherné krajiny a seznamovat se zdejší faunou a flórou, která nemusí být vždy přátelská. Sami ale nejste žádní vojáci. Jste bioinženýři, kteří mají za úkol křížit zdejší druhy a s pomocí nových forem života zajistit přežití lidstva.

Budete si tu budovat základnu, objevovat nové materiály, rozšiřovat svou flotilu dronů, která za vás obstarává těžkou práci, katalogizovat veškerý život a tak dále. Vypadá to zkrátka na další, spíše poklidnější survival ve stylu skvělého The Planet Crafter.

Hra Honeycomb: The World Beyond vyjde ve třetím čtvrtletí letošního roku na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S, ale ještě před tím dostanete možnost si ji vyzkoušet v demoverzi během nadcházejícího Steam Next Festu, který proběhne ve dnech od 10. do 17. června.