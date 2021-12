Proč si v Cyberpunku neužijete víc akce s Jackiem? Prý by to zničilo tempo hry

6. 12. 2021 16:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Tento týden uplyne rok od vydání jedné z nejočekávanějších her poslední doby, Cyberpunku 2077. Názory na něj se různí, CD Projekt má na talíři ještě velkou porci nesplněných slibů, které by měl dohnat, ale o jednoznačném hitu, jaký se polským vývojářům povedl v případě třetího Zaklínače, se zkrátka hovořit nedá.

Skoro po roce vývojáři aspoň odpověděli na jednu z důležitých otázek. Pokud jste Cyberpunk hráli, pak víte, že po dokončení prologu na hráče čeká sestřih událostí, které se staly v následujících šesti měsících. Divoká akce a dobrodružné zážitky, které V prožívá s kamarádem Jackiem, vypadají v kulometném střihu velmi zábavně a zamrzí, že jsme je jako hráči nemohli zažít napřímo. Proč tomu tak je?

Kanálu Story Mode na to odpověděli tvůrce příběhových animací Pawel Ochocki a hlavní scenárista Igor Sarzynski. Podle nich je důvod velmi prostý - zkazilo by to tempo hry. Šlo by prý o běžné mise v otevřeném prostředí bez skutečného cíle, které by neměly to pravé napětí. To dle jejich názoru začíná v okamžiku, kdy se na scéně objeví Johnny Silverhand a V musí začít řešit existenciální problémy.

Ačkoli věřím, že budování vztahu mezi Jackiem a V by rozhodně nemuselo být nudné a roztahané a kvalita misí by byla právě taková, jakou by si stanovil CD Projekt, je zkrácený start dle mého názoru jedním z těch menších problémů hry. A kdo ví, třeba se právě tomuto časovému úseku bude věnovat některé ze slíbených rozšíření.