Pro Tears of the Kingdom se nechystají žádné přídavky

7. 9. 2023 14:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je přehlídkou špičkového herního designu, která na vaší obrazovce rozpoutá hotové tornádo kreativity, symfonii zajímavých nápadů a smršť neotřelých mechanismů. Učaruje omamnou svobodou, fascinuje tvořivostí a uhrane řemeslným fortelem. Pavel ji v květnové recenzi oznámkoval devítkou, přičemž maximální hodnocení nebylo daleko a bránily mu jen technické problémy, za které navíc nemohla ani tak samotná hra jako spíš zastaralý hardware její platformy.

Když si člověk naplno uvědomí, jaké veledílo má doopravdy před sebou, začnou informace, které tvůrci nedávno sdělili japonskému magazínu Famitsu, dávat smysl. Redaktor se v závěru obsáhlého interview ptal, jaké jsou plány do budoucna a zda se například počítá s pokračováním hry ve stejném světě, či naopak s něčím úplně novým.

Producent Eidži Aonuma odpověděl: „Momentálně nemáme v plánu přidávat žádný další obsah, protože máme pocit, že už jsme vytvořili zábavu v tomhle konkrétním světě všemi způsoby, jakými jsme mohli. Pro pokračování ze stejného světa jsme se ostatně původně rozhodli právě proto, že nám přišlo, že stojí za to nabídnout nové způsoby hraní v Hyrule.“

„Pokud nás napadnou nějaké další, možná se do téhož světa opět vrátíme. Ať už skrze pokračování, nebo nějakou úplně novou hru. A myslím, že se můžete chystat na zase zcela nový druh hraní. Tak doufám, že se budete těšit,“ dodal.

Lze sice zpozorovat drobná zadní vrátka, ale vyjádření hlavně naznačuje, že vývojáři považují Tears of the Kingdom za kompletní záležitost, kterou už nemají jak smysluplně rozšířit, a tým se spíš plánuje věnovat tvorbě zbrusu nového titulu. Nechybí přitom sebevědomí – vývojáři si prý uvědomují, že laťka kvality je po jejich posledních hrách proklatě vysoko, ale nevnímají to jako překážku a udělají všechno pro to, aby jejich další projekt nabídl ještě vybroušenější zábavu.