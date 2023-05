Nová Zelda prodala deset milionů kusů za tři dny

18. 5. 2023 10:30 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Že je nová The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom skvělá a že se jedná o kandidáta na hru roku, jehož absolutnímu hodnocení brání jen technické patálie, už jste se mohli dozvědět před týdnem v Pavlově recenzi. A vypadá to, že s ním svět souhlasí – hra má na Metacritic skóre 96 a prodává se jak rohlíky.

Během pouhých tří dnů pokořila pro mnohá studia bájnou a nedosažitelnou metu deseti milionů prodaných kusů. To hře umožňuje si na hruď hrdě připnout hned několik medailí: Jedná se o nejrychleji prodávaný titul ze série The Legend of Zelda za dobu celé její existence a také o nejrychleji prodávanou hru na Switch v Evropě. V rámci Evropy si Tears of the Kingdom připisují ještě jedno prvenství, a to coby nejrychleji prodávaná hra od Nintenda.