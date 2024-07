Pro milovníky závodění bez nutnosti řídit se chystá skvěle vypadající GT Manager

18. 7. 2024 9:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Máte rádi závodní prostředí, líbí se vám myšlenka ovlivňovat dění na trati, a zároveň nutně nepotřebujete cítit adrenalin za volantem? Přesně pro vás by mohl být chystaný GT Manager, což je de facto další z variací na Football Manager, ovšem z jiného sportovního odvětví, kterými jsou vytrvalostní závody GT.

Osobně se mi tahle myšlenka líbí, protože chci nechat závodění na závodnících a hezky se starat o svou stáj, případně závodníky frustrovat svými rozhodnutími během závodu (anebo se naopak nechat frustrovat tím, jak se jim nedaří). V GT Manageru budete mít možnost udělat z nového týmu dominantní sílu na poli vytrvalostních závodů, nebo prostě pohořet a nechat se vyhodit majiteli.

O hru se stará francouzský vývojářský tým The Tiny Digital Factory, který se specializuje na manažerské hry a minimálně do začátku mají k dispozici spoustu trumfů. V první řadě to jsou oficiálně licencované vozy Porsche, BMW, Mercedes, Aston Martin, Lotus, Audi a další. Celkem tu bude 25 oficiálních vozů rozdělených napříč divizemi GT4, GT3, GT2, GTE a Hypercar.

Na starosti budete mít najímání celého týmu, samozřejmě včetně mechaniků, ale také vývoj nových součástek, optimalizaci výkonu strojů a trénink na jednotlivé závody. Představuju si to tak trochu jako film Le Mans ’66, ovšem bez Christiana Balea a Matta Damona.

Kromě starání se o celkové zázemí a rozpočet tu ale bude i samotné ovládání závodníků v průběhu závodu. Jaké zvolit pneumatiky, kdy zajet do boxu, doplnit palivo, a případně jak zareagovat na nečekaný vývoj na trati.

GT Manager vypadá i na videu opravdu skvěle. Samozřejmě, jako u všech podobných manažerů, vše se může rozsypat jak domeček z karet ve chvíli, kdy by se umělá inteligence začala chovat nesmyslně, případně pokud by vlastně dění na obrazovce vůbec neodpovídalo reálnému předobrazu.

Uvidíme 3. září, kdy GT Manager vychází v rámci předběžného přístupu na Steamu. Tam zůstane přibližně půl roku, přičemž tvůrci hodlají průběžně přidávat další vozy, nové herní prvky a dolaďovat hratelnost podle hráčské odezvy.