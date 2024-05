Příští rok rozpoutá Dynasty Warriors: Origins další bitvy jednoho proti tisíci

31. 5. 2024 11:45 | Novinky | autor: Adam Homola

Jestli bych si vsadil na návrat nějaké starší značky během dnešního State of Play, Dynasty Warriors by to asi nebylo. Přiznám se, že na tuhle sérii jsem už tak trochu zapomněl, ale Sony, respektive Koei Tecmo ji teď vrací zpátky na výsluní. A pokud se jim to podaří, uvidí nová generace hráčů, co bylo tehdy tak lákavého na soubojích jednoho borce proti zástupům nepřátel.

Dynasty Warriors: Origins je sice hack and slash, ale v jádru nabízí přeci jen jiný zážitek než Diablo, nebo hry podobného žánru. A nejde jen o změnu perspektivy. Dynasty Warriors: Origins se na State of Play dočkalo krátkého traileru, který byl ale naštěstí plný záběrů přímo z hraní.

Ty nám ukazují zatím nepojmenovaného hrdinu, kterak se nebojácně vydává vstříc tisícovému zástupu nepřátel a seká je, jako by byli z papíru.

Vývojářské studio Omega Force se chce vrátit ke kořenům série a zároveň posunout hranice žánru. K tomu jim mají dopomoct hardwarové možnosti PlayStationu 5, protože bojiště plné nepřátel bylo v každém Dynasty Warriors výzvou pro hardware. A je tak jasné, že Dynasty Warriors: Origins sice už z podstaty věci nebude ta nejlépe vypadající hra pod sluncem, ale pokud se bude dobře hýbat, mohla by to být opravdu solidní a pořád sympaticky vypadající akce.

Na nějaké první pořádné podrobnosti si budeme muset ještě počkat, ale zatím je čas - Dynasty Warriors: Origins vyjde až někdy v průběhu příštího roku.