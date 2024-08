Připravte si česnek, Vampire Survivors vyjdou na PlayStationu na konci srpna

9. 8. 2024 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Fantastický roguelite hit Vampire Survivors jste si už mohli zahrát na lecčems, včetně mobilních telefonů, konzole Sony ale ve výčtu platforem stále chybí. To se ovšem změní 29. srpna, kdy vampýři konečně vychází i na zařízeních z modré stáje.

Port hry trval tak dlouho, protože studio vůbec poprvé procházelo poměrně komplikovaným certifikačním procesem Sony. Klacky pod nohy házely hlavně stovky trofejí, které si hraním můžete odemknout. Kromě příznivé cenovky, která by ani na PlayStationu neměla přesáhnout 150 korun, se dočkáme i všech dosavadních DLC – Legacy of the Moonspell, Tides of the Foscari, Emergency Meeting a Operation Guns, které jsou dostupné na PC a Xboxu.

Pokud vás dosud dopaminový hit míjel, tak vězte, že se pod ztřeštěným pixel artem skrývá náramně návykový bullet hell. Jednoduché mechanismy, kdy ovládáte jen chůzi postavy, doprovází poměrně komplexní RPG systém. Zbraně totiž útočí automaticky v různých intervalech, vaším úkolem je tak správné pozicování, sbírání krystalů zkušeností po vypadlých protivnících i levelování a sbírání zbraní tak, abyste si odemkli co nejsilnější synergie.

Ne nadarmo od nás v recenzi obdrželi Vampire Survivors desítku. „Nesmírně zábavná a návyková vyvražďovačka upírů, která pod svým zdánlivě jednoduchým zevnějškem skrývá komplexní, propracovanou roguelike odyseu. Tenhle nezávislý klenot vás přiková k obrazovce a nepustí pryč,“ shoduje se redakce v hromadné recenzi.