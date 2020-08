Připravte se na omrzliny v posledním rozšíření Frostpunku, On The Edge

12. 8. 2020 14:41 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Třetí a poslední rozšíření postapokalyptické strategie Frostpunk se objeví více než dva roky od vydání původní hry již tento měsíc. On The Edge vám propůjčí velení nad drobnou osadou v nedávno objeveném armádním skladu, ale zatímco v předchozích kapitolách příběhu jste většinou vy rozhodovali o osudu všeho, tady se sami budete muset podvolit rozkazům někoho jiného.

První záběry z hraní nejnovějšího dodatku přinesl britský PC Gamer spolu s komentářem hlavního designéra Frostpunku Jakuba Stokalského.

Nadcházející dodatek se odehrává po událostech základní hry. Přeživším velké zimy velí New London, a to včetně souborné knihy pravidel. Kvůli umístění skladu máte velmi omezený prostor pro možnou výstavbu. V okolí nejsou zvířata, a tedy ani žádná příležitost k lovu, což znamená, že jste odkázáni na lodní výměnný obchod s Novolondýňany, kteří vám za cenné suroviny možná pošlou kousek žvance.

Na začátku dokonce ani nemáte k dispozici výkonný generátor, takže jedním z prvních zádrhelů, které budete muset vyřešit, je zahřívání vašich zkřehlých obyvatel. Naštěstí už víte, že nejste jedinými přeživšími příští doby ledové. K dispozici budete mít mapu osídlení a s ostatními osadami postupně navazujete kontakty, jakož i obchodní stezky.

Samozřejmě jen do té míry, aby byl New London spokojený a nasycený a vaši vlastní občané naživu a ideálně i v rámci možností šťastní. Kdo ví, třeba se vám bude dařit natolik, že budete moct vyhlásit nezávislost, osamostatnit se a vést si svou vlastní knihu zákonů? Ve Frostpunku ale nikdy nebylo snadné udělat radost všem. I samostatnost bude jistě vyžadovat oběti.

On The Edge vychází 20. srpna a pořídit si ho můžete buď samostatně, nebo v rámci season passu spolu s dvojicí předchozích rozšíření The Rifts a The Last Autumn.