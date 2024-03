Prince of Persia: The Lost Crown se rozroste o permadeth i nový příběh

14. 3. 2024 10:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Ubisoft představil obsahový plán po vydání pro povedeného Prince of Persia: The Lost Crown. A začne se už od příští středy 20. března. Ve výsledku půjde o sérii čtyř velkých aktualizací, které obohatí herní svět. Roadmapu zahájí bezplatná aktualizace s názvem Warrior's Path, která do hry přidá starý známý permadeath, tedy hraní s jediným životem, možnost speedrunu a čtyři nové obleky pro hlavního hrdinu hry, Sargona. Ideální obsah pro lidi, kteří už posledního Prince dohráli a chtěli by větší výzvu.

První update také připraví půdu pro další vylepšení, včetně jarní aktualizace jménem Boss Attack. Tento druhý bezplatný přídavek bude obsahovat režim boss rush a další kostýmy pro Sargona.

S blížícím se létem pak můžete očekávat aktualizaci Divine Trials, jejímž cílem je prohloubit hratelnost o nové bojové, logické a plošinovkové výzvy. Tato aktualizace také představí nové amulety a další oblečení pro hlavního hrdinu. Sérii updatů má uzavřít placené příběhové DLC, jehož vydání je naplánováno na druhou polovinu letošního roku. O čem přesně bude zatím nevíme.

V souvislosti s oznámením plánu podpory nabízí Ubisoft taky časově omezenou akci, během které si můžete pořídit hru se 40% slevou na všech platformách. Což byste udělat měli, protože Prince of Persia: The Lost Crown se opravdu velice povedl, jak se ostatně můžete dočíst v naší recenzi.

zdroj: Ubisoft

„Vydařená metroidvanie, která sice do žánru nepřináší žádné zvláštní novoty, jde ale o kvalitně odvedenou práci a příjemně strávený čas. Prince of Persia: The Lost Crown především ale nedělá ostudu slavnému jménu, které dlouho žilo jen ve vzpomínkách,“ napsal o hře Pavel a dal jí osmičku.