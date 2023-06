Prince of Persia: The Lost Crown bude přístupnou výzvou

20. 6. 2023 11:20 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Prince of Persia: The Sand of Time Remake se nachází ve vývojářském očistci, a tak chce Ubisoft příznivcům nabídnout náhradu v podobě Prince of Persia: The Lost Crown. Ten se vrací k plošinovkovým kořenům, kdy se budete pohybovat ve 2,5D prostředí, kde dojde na skákání, běhaní, klouzání, řešení hádanek i na souboje.

Hlavním hrdinou se tentokrát stane Sargon – člen elitní skupiny válečníků zvaných Immortals. Královna ho společně s jeho souputníky vysílá na speciální misi za záchranou jejího syna, prince Ghassana. První stopy vedou k hoře Qáf, která se nachází pod časovou kletbou, kde koexistuje minulost a budoucnost, což místní obyvatele dohnalo až k šílenství. Díky své nezkušenosti a mládí se ale Sargon ničeho nezalekne, pročež se postupně stává jediným, kdo může odhalit tajemství hory a během toho zachránit prince Ghassana.

The Lost Crown si půjčuje z žánru metroidvanií, takže lokace budete moci do jisté míry volně prozkoumávat, avšak různé odbočky a cestu vpřed si budete odemykat postupným získáváním nových schopností, předmětů a amuletů. Ty do hry navíc přinášejí různé speciální schopnosti, jako je možnost vzkříšení po prvním úmrtí. V jeden moment jich u sebe můžete mít pouze omezené množství, což otevírá možnosti, jak si přizpůsobit herní styl. Výměna schopností a amuletů bude možná pouze u speciální stromů, které fungují jako záchytné body.

zdroj: Ubisoft

Zároveň to znamená, že titul důsledně prozkouší vaše schopnosti. Sargon má minimálně zpočátku omezené množství zdraví i dovednosti, takže je potřeba si řádně osvojit parírování a uhýbání, abyste vůbec přežili. Taktéž bude nutné, abyste si řádně osvojili dostupný arzenál, složený z dvojice mečů Qays a Layla, luku i čakramu.

Zkrátka a dobře, Prince of Persia: The Lost Crown nabídne výzvu, ve které vás na onen svět mohou poslat jak nepřátelé, tak i samotné herní prostředí. Stejně náročné budou i souboje s bossy, které nabídnou unikátní mechanismy a bez problémů zaplní většinu obrazovky. Jistou pomůckou, která vám může pomoci, jsou silné schopnosti zvané Athra, které spustí devastující útoky či jiné efekty, jejichž prezentace se inspirovala u anime. Nezapomnělo se ale ani na dovednosti, díky kterým můžete manipulovat s časem a prostorem.

Sargon nicméně na svých cestách nebude úplně osamocený. Během průzkumu rozličných lokací kromě různých tajemství a hádanek narazí také na vedlejší postavy, které mu nabídnou vedlejší úkoly. Také u nich může vylepšovat svou výbavu, případně ji prodávat a nakupovat. A jak to u metroidvanií bývá, klíčem k úspěchu bude také aktivní využívání mapy, která vám dá řádný přehled o okolí a možnostech.

I přes žánrové výzvy vývojáři z Ubisoft Montpellier chtějí, aby se ke hraní bez překážek dostalo co možná největší množství hráčů a hráček. Proto se rozhodli, že do hry implementují rozsáhlé možnosti nastavení přístupnosti. Přirozenou součástí jsou různé režimy pro lidi trpící různými druhy barvosleposti či úprava velikosti a podoby textu.

Z pohledu nastavení obtížnosti zde naleznete hned několik úrovní, ale také si budete moct upravit jednotlivé parametry, jako je zdraví nepřátel, čas pro parírování nebo rychlost nabíjení speciální útoků. Zapnout půjde i různé asistenční prvky, které vám budou průběžně připomínat ovládání, případně vám lépe pomohou v tom, abyste se neztratili. Zde přijde vhod třeba funkce Eye of the Wanderer, díky které lze „vytípnout“ obrázek a umístit ho přímo do mapy, abyste nezapomněli na nějakou klíčovou věc.

zdroj: Ubisoft

Vývojářský tým zároveň dodává, že ačkoliv pomocníci hru udělají přívětivější, neměli by hráči přijít o ten správný pocit z prozkoumávání. Designér hry Rémi Boutin tvrdí, že tyto možnosti přístupnosti jsou v dnešní době klíčovou složkou, kterou by měli brát v potaz i menší týmy, jako jsou ostatně i oni sami.

Prince of Persia: The Lost Crown vyjde 18. ledna 2024. Těšit se mohou majitelé PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S, Xboxu One a Switche.