Příběhová adventura Star Trek: Resurgence vyjde v květnu

27. 4. 2023 14:45 | Novinky | autor: Jan Slavík

Chystaná příběhovka z univerza Star Treku se poprvé předvedla světu na The Game Awards v roce 2021 s tím, že hotová hra přistane na našich pevných discích někdy na jaře 2022. To se nakonec bohužel nepodařilo, ale snad se termín vydání podaří dodržet alespoň napodruhé: Tvůrci oznámili, že Star Trek: Resurgence vyjde již za měsíc, ke konci května.

Na hře pracuje studio Dramatic Labs, které se sice zatím nemůže pochlubit žádným zvučným jménem či lákavým portfoliem, ale situace se vyjasní, když si připomeneme, že se jedná o mladou formaci, kterou spolu se zhruba dvaceti zaměstnanci založil bývalý šéf a spoluzakladatel studia Telltale, Kevin Bruner. Pomáhají mu veteráni se zkušenostmi s tvorbou her jako The Wolf Among Us, The Walking Dead či Batman: The Telltale Series.

Společná historie také pochopitelně naznačuje, s čím zhruba budeme mít co do činění v případě chystané kosmické avantýry. Hlavní (a dost možná jedinou) roli bude hrát zápletka, která vás v roce 2380, tedy zhruba dekádu po událostech Nové generace, nechá prožít příběh první důstojnice Jary Rydek a inženýra Cartera Diaze na palubě federační lodi U.S.S. Resolute.

zdroj: Dramatic Labs

Bude se hovořit, debatovat, přít, rozmlouvat, hádat, rokovat, mluvit a nakonec trochu povídat. Svými rozhodnutími a volbami budete tvarovat dění ve snaze zabránit hrozícímu galaktickému konfliktu. A o to, aby se na všechny ty dialogy s občasnou postranní procházkou a průzkumem pěkně dívalo, se postará Unreal Engine 5.

Pokud vám jména hrdinů či kosmického korábu nepřišla povědomá, nemusíte odevzdávat odznáček znalců Star Treku, protože se jedná o nové postavy vytvořené čistě pro potřeby hry. Existuje ale řada náznaků, že se potkáte i s ikonickými postavami z kánonu, a jisté je, že mezi nimi nebude chybět slavný vulkánský ambasador Spock.

Kdo by se chtěl odvážně vydat tam, kam nikdo před ním, a ještě u toho odvrátit ničivou válku, může kroužkovat nepříliš hvězdné datum 23. května, kdy má Star Trek: Resurgence vyjít. Chystá se na počítače, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One.