Přežijte v zákopech jako francouzský voják v hororu Conscript

29. 7. 2020 8:35 | autor: Šárka Tmějová

Navzdory tomu, co se nám snaží do hlavy vtlouct akční tituly, válka není moc zábavná aktivita. Zvlášť ta první světová – komu z vás by se chtělo hodiny ležet v zimě, smradu a čekat na smrt, která může přijít nepřátelskou střelbou, střepinou granátu, bajonetem anebo třeba nějakým milým plynem, který vám rozleptá plíce zaživa?

Inu, hrdinovi pixelartového Conscript určitě ne. Mladičký francouzský voják Andre se musí vyznat ve spleti zákopů, využívat všech dostupných zásob a uprostřed marasmu bojovat o holý život v jednom z nejbrutálnějších konfliktů moderních dějin. Pud sebezáchovy je samozřejmě dobrým důvodem, proč by měl Andre přežít, mimoto se ovšem během zuřící bitvy o Verdun snaží najít také svého bratra Pierra.

zdroj: Catchweight Studio

Nepůjde tedy především o akci, jednočlenné australské studio Catchweight tvořené studentem historie Jordanem Mochim se spíš než Battlefieldem inspiruje klasikami hororového žánru s prvky boje o přežití, tedy sériemi Resident Evil nebo Silent Hill. Mladého vojáka budete na bojišti pozorovat svrchu, a to v rozbahněných zákopech, zdevastovaných městech i podzemních tunelech na způsob pseudometroidvanie, kde pravděpodobně zprvu budete bloudit a až časem se začnete orientovat.

Podle Mochiho byla první světová válka ve hrách vždycky málo využívaná a v hororovém žánru pak už tuplem. Prý ho samotného překvapovalo, že se herní vývojáři raději uchylovali k moderním zasazením, když nedávná historie nabízí tolik hrůzy a brutality.

Operovat budete muset s omezeným inventářem i zásobami tvořenými tím, co najdete na bojišti – ať už to najdete na zemi, nebo vyrvete z rukou padlých přátel či nepřátel. Kapacitu kapes si časem budete moct zvětšit, ale pořád budete muset dávat pozor na to, co si zrovna máte vzít s sebou, co si schovat na později a co už můžete zahodit.

S tím budou souviset i logické hádanky založené na honbě za důležitými předměty a nesmí chybět ani další klasika survival hororů – bezpečná místa symbolizovaná olověnou lampou. Ke každému uložení ji ale budete muset zapálit sirkou, na jejíž výrobu spotřebujete střelný prach, který byste jinak použili na výrobu tolik cenné munice pro brokovnici či pistoli Mauser C96. V nouzi nablízko využijete kůlu se zatlučenými hřebíky.

Conscript by podle Mochiho plánů měl vyjít během druhého čtvrtletí příštího roku, a to na Steamu. Později by se chtěl postarat také o konzolové porty. Na začátek roku 2021 pak chystá uzavřenou betu pro některé štědřejší přispěvatele z Kickstarteru, kam mu momentálně můžete i vy sami poslat peníze. Cílovou částku měl nicméně vybranou již v době psaní článku a na hře pracuje už od roku 2017, takže je dle jeho slov vlastně téměř hotová.