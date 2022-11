Premiéra seriálu The Last of Us od HBO je možná blíž, než se zdálo

1. 11. 2022 14:55 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jak víme z nedávného traileru, premiéra seriálové adaptace The Last of Us z produkce HBO s Pedrem Pascalem a Bellou Ramsey v hlavních rolích Joela a Ellie je plánovaná na rok 2023. Nekonkrétní datum by mohlo napovídat, že k ní dojde spíš později než dříve, ale opak je zřejmě pravdou.

Bystré oči youtubera s přezdívkou DomTheBomb si povšimly, že stránka seriálu na HBO v popisku upoutávky uvádí datum premiéry 15. ledna 2023. Oficiálně sice zatím nic neoznámila ani televizní stanice, ani Sony, ale zároveň se nezdá, že by mělo jít o zástupné datum. A pokud do startu první série seriálu zbývají dva měsíce, nejspíš se o tom brzy dozvíme.

Fanynky a fanoušci The Last of Us mohou vedle seriálu vyhlížet také samostatný multiplayerový titul, který měl původně být součástí druhého dílu, než studiu povážlivě nabobtnal. Podle jednoho z posledních náborových inzerátů by mohlo jít o free-to-play záležitost, jejíž vydání je ale prozatím v nedohlednu. Tedy rozhodně víc v mlze než chystaný seriál.