Představuje se Wreckreation, nový závodní sandbox od tvůrců Burnoutu

15. 8. 2022 13:35 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Takřka veškerá dosavadní tvorba studia Three Fields Entertainment má v názvu slůvko „Danger“ nebo jeho obdobu, ať už to je Dangerous Golf, dva díly destruktivního závodění Danger Zone, či duchovní nástupce série Burnout v podobě Dangerous Driving. Tým spadající pod vydavatelství THQ Nordic sestává z bývalých tvůrců sérií Burnout a Need for Speed z Electronic Arts, a tak má vášeň pro rychlost a demolici tak nějak v krvi.

zdroj: Three Fields Entertainment

Jeho nejnovější výtvor v podobě arkádového sandboxu Wreckreation sice nebezpečí v názvu nemá, ale opět se ponese v závodním duchu. Vedle odkazu Burnoutů si půjčuje třeba i ze stavebnicových Hot Wheels. Kromě samotného ježdění budete moct v režimu MixWorld stavět tratě a zároveň je v průběhu závodu různě měnit, abyste nic netušícím závodníkům zamotali hlavu. Jinak na vás v otevřeném světě o 400 kilometrech čtverečních čekají i klasičtější stanoviště zaměřená na skokánky, driftování, bourání, nebo si třeba dáte prachobyčejnou časovku.

Tvůrci slibují hromadu možností přizpůsobení vašich vozítek. Ta sice nejsou licencovaná, ale aspoň budete mít spoustu prostoru dát průchod vlastní fantazii s pomocí editoru zahrnujícího všechno možné od barvy laku přes zvuk motoru až po náročné rozhodování při výběru mezi manuálem a automatem.

Na vašich cestách vás bude doprovázet také autorádio s 16 stanicemi, z nichž si dle slov vývojářů musí vybrat prostě každý.

Wreckreation zatím nemá stanovené datum vydání. Do poťouchlých závodů se každopádně budete moct pustit na PC, PS5, Xboxu Series X/S, PS4 a Xboxu One.