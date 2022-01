Předplatné Ubisoft+ míří na Xbox, Rainbow Six Extraction do Game Passu

6. 1. 2022 12:04 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud vám předplatné Game Pass na Xboxu přijde jako málo muziky, a to i přesto, že je jeho součástí i předplatné od EA, pak pro vás má Ubisoft dobrou zprávu, i když mohla být ještě o chlup lepší. Jeho předplatné Ubisoft+ totiž míří na Xbox, ale pouze jako samostatná služba, nikoliv jako součást Game Passu, který býval mohl být skutečně velkolepý, kdyby tomu tak bylo.

Nicméně i tak jde o skvělou zprávu. Bude to první příležitost, jak si hry od Ubisoftu zahrát na konzoli v rámci předplatného a nemuset je kupovat zvlášť. A že bude z čeho vybírat. Na Xboxu tím získáte přístup k takovým hrám jako Riders Republic, Immortals Fenyx Rising, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 a desítkám dalších, tedy za předpokladu, že se nabídka předplatného Ubisoft+ na Xboxu nebude výrazně lišit od té současné na PC.

Kdy se předplatné zjeví na Xboxu, zatím nevíme, ovšem Ubisoft oznamuje alespoň konkrétní plány s Game Passem. Blížící se kooperace Rainbow Six Extraction chystaná na 20. ledna vyjde ve stejný den rovněž v předplatném od Microsoftu, a to jak na konzolích Xbox, tak na PC. To by snad mohlo zamezit nouzi o spoluhráče, které potřebujete ideálně dva, pokud neplánujete sólo štaci.

V ten samý den se PC hráčům v Game Passu zpřístupní i hra Rainbow Six Siege, která je už nějakou dobu v konzolovém předplatném.

Pozn. red.: Původní článek mylně uváděl, že se Ubisoft+ stane součástí Game Passu. Za toto pochybení se omlouváme.