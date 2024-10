Předběžný přístup Path of Exile 2 se kvůli mikrotransakcím odkládá

29. 10. 2024 10:01 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Diablo IV se na trůnu akčních RPG moc neohřálo, než ho na začátku letošního roku sesadil Last Epoch, a návrat na piedestal se nepodařil ani s DLC Vessel of Hatred. Zanedlouho se měl objevit další vyzyvatel, který legendární hack and slash svým potenciálem může zadupat ještě hlouběji do bahna – Path of Exile 2. Předběžný přístup komplexní onlinovky se ale o tři týdny odkládá.

Není to však kvůli tomu, že by hra nebyla dodělaná, zdržení nabraly práce na konfiguraci serverů. „Dali jsme jeden z klíčových slibů: Že budou všechny vaše mikrotransakce fungovat napříč Path of Exile 1 a 2. Kvůli tomu potřebujeme migrovat nejen systém účtů pro PC, ale i pro konzole a zajistit, aby data byly zpětně přístupná. No a když začnete migrovat databáze tak staré s tolika daty, odhalíte spoustu zvláštních démonů. Musíme zajistit, aby vše proběhlo perfektně a nikdo neztratil nic, za co zaplatil. Věřím, že bychom mohli stihnout původní datum vydání, ale nevěřím, že by se to obešlo bez chyb, proto jsme se rozhodli early access odložit,“ říká ve vývojářském deníku šéf vývoje Jonathan Rogers.

Path of Exile 2 tak vyjde namísto 15. listopadu o tři týdny později, 6. prosince, což jistě není žádná tragédie. Obzvlášť, když tvůrci chtějí zajistit, aby se vám mezi 11 let starými hrami přenesly předměty, které jste si koupili. Představte si, že by to udělalo třeba Diablo... Na výběr bude v hotové hře na 12 povolání. Nebudou rozdíly mezi konzolemi a PC a všichni mohou hrát pospolu, či proti sobě. Platí to i v případě přenosu postupu mezi platformami.