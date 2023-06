Přechod ze Switche na jeho nástupce pomůže systém Nintendo Accountu

30. 6. 2023 16:43 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Je to trochu čtení mezi řádky, ale po letech spekulací a dementování Nintendo konečně přiznalo, že chystá nástupce Nintenda Switch. Vyplývá to z vyjádření prezidenta společnosti Šuntaró Furukawy pro akcionáře.

„V minulosti jsme s každou novou platformou začínali od píky, ale v případě Switche se můžeme napřímo spojit s širokou základnou uživatelů přes Nintendo Account. Evidujeme více než 290 milionů účtů po celém světě, nejen v rámci dedikovaných konzolí, ale i skrz mobilní zařízení. Přechod ze Switche na zařízení nové generace chceme svým zákazníkům co nejvíce usnadnit, proto využijeme Nintendo Account,“ komentuje zatím velmi obecné plány Furukawa.

To, že Nintendo chystá novou konzoli zase tak světoborná informace není. Ze spekulací z roku 2021 se nakonec vyklubal Switch OLED, který má sice větší a lepší displej a vyšší výkon baterie, ale extra výkonu se mu nedostává. Switch je s námi už více než 6 let, jde ale o vůbec první přiznání japonského videoherního giganta, že se nový hardware skutečně chystá. Dále už můžeme jenom hádat, jestli půjde o zbrusu novou konzoli, či jakýsi Switch Pro, který nabídne výkonnější komponenty.

Ostatně usnadnění tranzice skrz Nintendo Account by taky mohlo znamenat, že budoucí konzole bude mít se Switchem zpětnou kompatibilitu, a tak si na ní zahrajete i starší hry. Třeba v lepším rozlišení nebo s vyšším počtem snímků za vteřinu. V žádném případě to ale neznamená, že by Nintendo dalo Switchi vale. Svědčí o tom nedávný Direct, který oznámil celou řadu chystaných Mario her.