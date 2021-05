Přání davů se vyplnilo. Paradox chystá velkolepou strategii Victoria 3

24. 5. 2021 10:32 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Je to už něco jako interní vtip. Kdykoliv studio Paradox Interactive oznámí novou hru nebo projekt, komentáře stovek lidí se nesou v duchu: „Oukej, to je sice hezké, ale co Victoria 3?“ Lid si zkrátka dlouhodobě žádá pokračování kultovní Victorie 2, která vám do rukou vložila otěže některé z velmocí 19. století. A co lid chce, to taky dřív nebo později dostane.

Tentokrát se ani nemusel uchylovat k defenestracím a gilotinám, protože Paradox na víkendové akci PDXCON Victorii 3 konečně oznámil, a to zcela dobrovolně. Dokonce se na rozdíl od nového datadisku ke Crusader Kings III odhodlal sdílet i obrázky přímo ze hry, ačkoliv opatřené velikým červeným upozorněním, že jde pouze o rozpracovanou verzi. Pojďme se tedy podívat, co se na nás ve století páry chystá.

Nejprve přesná datace: Victoria 3 se odehrává mezi lety 1836 a 1936, a na konec kampaně tak přímo chronologicky naváže druhoválečná strategie Hearts of Iron IV. Fanouškovské konvertory uložených pozic, které vám umožní pokračovat v jedné a té samé kampani napříč hrami, na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

zdroj: Paradox Interactive

Victoria 3 bude do značné míry simulátorem neklidné společnosti. 19. století bylo přeci jen dobou velkých sociálních změn, dříve marginalizované vrstvy obyvatelstva se začaly hlásit o svá práva a bude na každém hráči, zda se pokusí ve své říši zachovat staré aristokratické pořádky, nebo dá volný průběh nějaké té socialistické revoluci.

Interní politika samozřejmě není zdaleka to jediné, čemu budete věnovat svou pozornost. Neméně důležitý bude pohled směrem ven, za státní hranice. Tolik částí světa stále ještě čeká na kolonizování a nemilosrdné vykořisťování. Napoleonské války také skončily relativně nedávno, což dává prostor starému dobrému evropskému revanšismu. Jenže válka je drahá, tak si připravte silnou ekonomiku dřív, než pošlete svoje voje vstříc nepříteli. Anebo se spolehněte na variantu pro šetřílky: chytrou diplomacii.

Bohužel jsme nedostali možnost vidět hru přímo v akci a popovídat si s vývojáři, ale někteří šťastnější novináři ano – odkázat vás můžu například na PC Gamer či Eurogamer. Jejich preview napovídají, že právě systém diplomacie by mohl být nesmírně zajímavý, založený na chrastění šavlemi, na hrozbách válkou spíš než na skutečných výstřelech. Což dává smysl, protože ozbrojený konflikt mezi dvěma evropskými velmocemi začíná být slibovat tolik destrukce, že za to nějaké Holštýnsko úplně nestojí. Zato vražda dědice trůnu už možná ano, viďte, Rakušané?

Bohužel zatím netušíme, kdy by Victoria 3 mohla vyjít. Letos bych ji spíš nečekal, ale třeba se vývojáři vytáhnou a připraví si vánoční dárek pro všechny nadšené kapitalisty s vysokými cylindry a zlatými monokly. Ovšem i kdyby se jim to nepovedlo, masy alespoň mohou utišit své divoké vytí na měsíc s vědomím, že jejich sen se v brzké budoucnosti skutečně vyplní.