Práce na remaku Resident Evil 4 finišují

2. 1. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Slovutný japonský magazín Famitsu nedávno bilancoval uplynulý rok a dal při té příležitosti možnost vývojářům promluvit o budoucích plánech. Využil ji mimo jiné i Jošiaki Hirabajaši, vývojářský veterán z Capcomu a hlavní producent předělávek Resident Evilu, aby vnesl fanouškům trochu klidu do duše.

zdroj: Capcom

Vývoj staronového Resident Evilu 4 prý probíhá podle plánu a práce se blíží do cílové rovinky. Nic by tudíž nemělo bránit tomu, aby remake stihl chystané datum vydání, které bylo stanoveno na 24. března 2023. Víc informací a ukázek z chystané hry by, jak bývá zvykem, mělo dorazit ještě před ostrým startem.

Hirabajaši již dříve slíbil, že se nebude opakovat mrzutá situace z remaku trojky, v němž oproti originálu chyběla celkem citelná porce obsahu. Herní doba předělané čtyřky by tudíž měla být stejná jako dřív a bude se pouze přidávat – rozšíří se kupříkladu pohybové schopnosti hrdinů, postava se bude umět skrčit, uhýbat, krýt a podobně.

Chystaný titul také nedávno prošel hodnocením komise ESRB, od níž si odnesl vcelku očekávatelné Mko (pro dospělé), kvůli „krvi, násilí a neslušné mluvě“, což by nikoho nemělo vymrštit z křesla samým překvapením. O něco znepokojivější je ale zmínka o „platbách uvnitř hry“, což značí, že Resident Evil 4 bude obsahovat mikrotransakce.

Nejsem si úplně jistý, co přesně hodlají autoři v podobné hře prodávat, ale lze narazit na spekulace, že se opět vrátí multiplayer a drobné platby se mají týkat právě jeho. Uvidíme, jak se věci budou mít doopravdy.