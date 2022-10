Potrhlá, ale skvěle hodnocená akce No More Heroes III vychází na nových platformách

13. 10. 2022 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Série No More Heroes se vrátila se svým třetím dílem již loni v srpnu, ale tehdy vyšla pouze na Switchi, a nepředvedla tak své nesporné kvality širšímu publiku. Museli jsme vydržet 14 měsíců, než se akční hrdina Travis Touchdown s titulem No More Heroes III podíval i na jiné platformy – hra v těchto dnech vychází na počítačích, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X|S.

Pokud jste o hře či sérii nikdy neslyšeli, pak vám o ní leccos napoví trailer výše. Ale vyloženě moudří po jeho zhlédnutí nebudete. No More Heroes III je neskutečně akční a pořádně potrhlá jízda, v níž se mísí různé žánry a která si utahuje nejen ze sebe sama, ale i videoherního média jako takového.

Hra se chvíli tváří jako japonská sekačka, jindy jako japonská tahovka, příště zase jako simulace sekání trávníků a zároveň v ní nechybí kutání rudy, výbušné závody na motorce a boss fighty s podivnými tvory. Zkrátka nic typického, i když kdoví, jak něco takového vnímají Japonci...

Verze pro nové platformy láká oproti původnímu Switchi na 60 FPS, full HD a rychlejší načítání. A přestože má hra na evropský trh dorazit až 14. října, na Steamu (ale ne na konzolích) už si ji můžete pořídit za 50 eur. Nechybí ani o deset eur dražší deluxe edice s digitálním soundtrackem a artbookem.