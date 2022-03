Postal 4: No Regerts brzy opustí předběžný přístup

29. 3. 2022 12:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nejnovější přírůstek do dříve kontroverzní střílečkové série po dvouapůlročním předběžném přístupu vyjde v plné verzi. Postal 4: No Regerts vyrazí do světa 20. dubna pouze na PC, a to na Steamu a GOGu.

Postal Dude se vrací, aby během jediného pracovního týdne ve fiktivním arizonském městečku páchal chaos, anebo naopak dodržoval všechny zákony, pravidla silničního provozu, a možná dokonce i platil daně. Nebo nutil lidi podepisovat petice za bidet do každé domácnosti a přehazoval je přes mexickou hranici v obřím praku. V tomhle ujetém sandboxu se zvrácené představivosti meze opět nekladou.

Během téměř tří let v early accessu do hry přibyla spousta obsahu včetně misí a rádiových stanic. Tvůrci ze studia Running With Scissors vylepšili i grafiku, uživatelské rozhraní a další drobnosti, aby se vám v Edensinu lépe žilo či rabovalo.

Můžete si taky vybrat, kdo bude dabovat zrovna vašeho chlápka. Na výběr máte ze tří možností – prapůvodního dabéra ikonického antihrdiny Ricka Huntera, Coreyho Cruise ze třetího dílu či Jona St. Johna, kterého proslavila role drsňáka všech drsňáků, Dukea Nukema.

Ani dubnovým vydáním příliv nového obsahu pro Postal 4 neskončí. Tvůrci střílečku hodlají zásobovat novými praštěnými zbraněmi, vedlejšími úkoly a také do ní časem přidají kooperativní multiplayer. Ze hry nejsou ani pozdější placená rozšíření, která by měla obsahovat nové lokace.