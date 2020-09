Poslechněte si úvodní melodii remaku Mafie, jež vznikla během pandemie

24. 9. 2020 11:16 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Píseň, která je nesmazatelně vrytá do paměti každého fanouška první Mafie, nemohla (na rozdíl od dalších skladeb, viz níže) v remaku chybět. Hangar 13 se v jejím případě rozhodl ctít původní tóny skladatele Vladimíra Šimůnka, které jen lehce pozměnil. Výsledek pořád stojí za to, ale jeho vznik byl kvůli Covidu mnohem náročnější než za běžných podmínek.

Nahrání melodie by normálně zabralo půl dne, ale jelikož bylo naplánované na letošní březen, kdy vypukla pandemie, protáhlo se na tři dny. Tvůrcům se podařilo s Filharmonií Brno domluvit netradiční nahrávání – kvůli šíření viru nebylo možné nahnat celý orchestr na jedno místo, takže se nahrávalo postupně po pár nástrojích. Výsledných 200 nahrávek poté zvukař poskládal na počítači.

Možná to zní děsivě, ale na výsledku to podle mě není vůbec poznat. Pandemie se dotkla i vytváření různých zvuků, jakými jsou například kroky, šustění pláště a zvedání předmětů. Odpovědné zvukařce Shelley Roden nezbylo nic jiného než svůj vlastní dům předělat na zvukové studio. Měla tak příležitost vyzkoušet si svou práci z domova a doufejme, že jí to šlo od ruky, nohy a bůhví čeho dalšího, co k vytváření zvuků použila.

zdroj: Hangar 13

Co se samotného soundtracku týče, tedy písniček, které vám budou zpříjemňovat cesty z rádií, tak ty byly naštěstí z většiny vytvořené již v létě roku 2019 a částečně se nahrávaly v Praze (housle) a částečně v Nashvillu (bicí, dechové a žesťové nástroje). Poté se podobně jako úvodní melodie dávaly dohromady v počítači.

Celý soundtrack se z původních 39 minut sice rozšířil na 84 minut, ale ikonickou hudbou se měl pouze inspirovat. Znamená to, že v Mafia: Definitive Edition neuslyšíte známé, nezapomenutelné a neodmyslitelné písně z originálu.

Místo nich zazní úplně nové skladby, ve kterých se mají objevit jen náznaky původních tónů. Zda je to na škodu, nebo naopak krok správným směrem, si sami ověříte už zítra, kdy remake Mafie konečně vyjde na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.