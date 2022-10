Pořádná wargame – a tentokrát hezká? Ukrajinští vývojáři chystají Headquarters: World War II

12. 10. 2022 16:10 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Válka na Ukrajině dál zuří, na Kyjev dopadají rakety, ale vývojáři ze studia Starni Games nadále pracují. A na čem? Tihle tvůrci hardcore strategií pod hlavičkou proslulého vydavatelství Slitherine pilně chystají novou hru jménem Headquarters: World War II.

Ta vás přenese na dobře známé bojiště, normandské pobřeží v roce 1944, když se tam zrovna vyloďují Spojenci a němečtí obránci dělají všechno možné, aby jim operaci Overlord pokazili. Headquarters se na to všechno podívá optikou tahové strategie, která zavádí rychlé tempo, ale nestrpí kompromisy co do věrnosti skutečné historii.

Vývojáři se ve svém prvním vývojářském deníčku například rozepisují o tom, jak klíčové bude napadnout obrněnce zezadu nebo ze stran. To sice není kdovíjak novátorský koncept, ale hra poctivě počítá brnění na všech částech tanků, takže trefit Shermana „tak nějak přibližně zezadu“ nemusí stačit, pokud je konkrétní místo dopadu střely ještě částečně chráněné silnějším bočním plátováním.

Samozřejmě můžete naplánovat chytrá přepadení v lese, pracovat s morálkou svých i nepřátelských vojáků, ve hře hraje významnou roli vertikalita. Autoři taky chtějí, aby bylo do hry snadné vskočit i pro relativní nováčky – celý vývoj se řídí heslem „je snadné se to naučit, je náročné se v tom stát mistrem“. Tak uvidíme, jestli se jim to v pro běžnou populaci notoricky nepřístupném žánru wargame podaří.

Co se týče samotné náplně hry, budou tu samozřejmě singleplayerové skirmishe a multiplayer, ale taky celkem tři kampaně, a to za Američany, Brity i Němce. A je potřeba říct, že to celé na poměry žánru vypadá skutečně moc hezky, o což se postaral Unreal Engine 4. Když popadnete Tigera a nějakému severofrancouzskému farmáři při obchvatném manévru omylem rozjezdíte jeho tři sta let starou farmu, bude to smutný příběh, ale díky zničitelným budovám se na to aspoň rádi podíváte.

Headquarters: World War II by měly vyjít někdy během příštího roku na PC.

Mimochodem, o Starni Games jste si už u nás na Games mohli přečíst v jiném kontextu – Patrik napsal článek o jejich chystané kolekci tří vizuálních novel Ukraine War Stories. Poznáte v ní očitými svědky doložené osudy prostých ukrajinských občanů zasažených ruskou agresí, a to ve městech Hostomel, Bucha a Mariupol. Kolekce vychází 18. října a bude dostupná zdarma.