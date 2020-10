Populární free-to-play RPG Genshin Impact cenzuruje „závadná“ slova

8. 10. 2020 11:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Čína kromě úspěšných pandemií umí šířit i úspěšné free-to-play hry. Aktuální RPG hit Genshin Impact prožívá obrovskou popularitu mezi hráči i streamery a na Twitchi se směle měří i s giganty, jako je Fortnite. Úspěch ale bohužel kalí vědomí, že i v této hře prosazuje čínská vláda cenzuru v souladu s politikou jedné Číny.

Hráči zjistili, že v herním chatu jsou cenzurovaná mimo jiné i slova jako Tchaj-wan nebo Hong-Kong. Na Twitteru se o důkaz podělil novinář Kazuma Hašimoto, který sdílel záznam rozhovoru s jiným hráčem, z něhož vyplývá, že názvy zemí jsou v seznamu zakázaných slov. Hra také cenzuruje jména Putin, Hitler, Stalin a název náboženského hnutí Falun Gong.

Here is a clip I just recorded. Just in case if this changes for whatever reason here is recorded proof. The entire word "Kong" has been censored in Genshin Impact. pic.twitter.com/JCWjOEUBaf — Kazuma Hashimoto (@JusticeKazzy_) October 6, 2020

Insider Daniel Ahmad na Twitteru doplňuje, že vývojářský tým MiHoYo, který má hru na svědomí, pochází z pevninské Číny, a tak je cenzura názvů Tchaj-wanu a Hong-Kongu povinná, dělají to tak všichni tamní vývojáři. Totéž platí i pro zahraniční hry, které chtějí jejich autoři v Číně vydat. Pravidel a nařízení je velké množství, můžeme jmenovat třeba nemožnost zobrazovat krev. Slovo Tchaj-wan cenzuruje po celém světě například i mobilní verze PUBG.

People have asked me why this is:



1. MiHoYo is a Mainland China based developer



2. China's laws and games regulator state that games cannot contain "Anything that threatens China's national unity"



3. All Chinese games censor phrases such as Taiwan / Hong Kong due to this https://t.co/QZ6PerqiTC — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 6, 2020

Ahmad dále dodává, že obsah čínských her na domácím a zahraničním trhu se může lišit, ale pro tamní vývojáře není podobné oddělení verzí vždy úplně jednoduché. Přikládá i dokument, který přímo uvádí pravidla pro publikování her na čínském trhu, z něhož vyplývá, že zakázáno je prakticky vše, co ohrožuje čínskou jednotu, suverenitu nebo národní integritu.

O čínské cenzuře letos neslyšíme poprvé, vzpomenout můžeme například na jarní kauzu s Animal Crossing: New Horizons, které čínské úřady chtěly zakázat kvůli tomu, že hru pro komunikaci a tvorbu „nekorektního“ obsahu využívali účastníci protestů v Hong-Kongu.