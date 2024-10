Pokud máte málo Warhammeru, s novým Humble Bundlem se můžete dostat k dalším skvělým hrám

7. 10. 2024 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kdyby vaši touhu po hrách z grimdark univerza Warhammeru 40,000 náhodou neukojily novinky Space Marine 2 a rozšíření Void Shadows pro Rogue Tradera, můžete svoji herní knihovnu rozšířit o další skvělé hry díky Humble Bundle. Ten totiž v rámci Have a Warhammer Day prodává sedmičku her za pakatel.

Pokud zaplatíte alespoň 13,44 eur (v přepočtu kolem 340 korun), dostanete kódy na tituly Chaos Gate – Daemonhunters, Battlesector, Age of Sigmar: Realms of Ruin, Inquisitor – Martyr i Inquisitor – Prophecy, Dakka Squadron a Shootas, Blood & Teef. K tomu navíc patří dva slevové kupony pro rozšíření ke Chaos Gate a Battlesector.

Mezi hrami najdete jak klasiky, tak i poměrně nové tituly. Chaos Gate – Daemonhunters je třeba skvělá taktická strategie, ve které v tahových soubojích řídíte jednotku mocných mariňáků z kapituly Grey Knights, která se specializuje na boj s démony.

Battlesector je zase digitální parafráze na tabletop, tedy opět tahovka, ale akčnější, s pestrými armádami a bitvami o mnohem větších počtech. Oproti tomu loňský Age of Sigmar: Realms of Ruin je čistokrevná realtimová strategie ze staré školy. To znamená s budováním základny, těžbou surovin, trénováním jednotek a... nečekaně válkou.

Dvojice akčních RPG Inquisitor – Martyr a jeho samostatně stojící rozšíření Prophecy jsou zase alternativou k Diablu, akorát ve sci-fi zasazení 41. tisíciletí. No, a pokud byste chtěli trochu orčích ztřeštěností, tak si můžete zaskotačit v kreslené 2D šílenosti Shootas, Blood & Teef, nebo si zalétat v kuse šrotu, teda pardon, orčím letadle v Dakka Squad.

Zaplatit můžete klidně i méně, ale počet her, které získáte, je pak omezený. Výdělky z akce Have a Warhammer Day jdou na charity The Breast Cancer Research Foundation, která se zabývá výzkumem a léčbou rakoviny prsu, a It Gets Better, podporující dospívající LGBTQ+ lidi, kteří zažívají šikanu. Akce potrvá ještě 16 dní.