Pokračování Vampire Survivors musí být radikálně odlišné, říká tvůrce

4. 3. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Indie hit a miláček redakce Vampire Survivors v dohledné době nechystá plnohodnotné pokračování. Budoucnost je ale stále plná nových úrovní, zbraní, bezplatných aktualizací i placených DLC. Autor Luca Galante v rozhovoru pro GameSpot přiblížil, jak bude obsahová podpora bizarní roguelike pokračovat.

Podobně jako na konci loňského roku vydaný dodatek s příchutí japonského folklóru,⁠ Curse of the Moonspell, se do hry chystají další tematická rozšíření. Galante však opakovaně trvá na tom, že zpoplatněná DLC budou obsahovat pouze nové postavy, zbraně a úrovně. Jakékoliv nové klíčové mechaniky budou vždy v bezplatných aktualizacích pro všechny.

„S tím, jak jsou momentálně Vampire Survivors navrženi, můžeme do hry pohodlně přidávat nový obsah i mechaniky, tak proč vyvíjet pokračování? Pokud bychom chtěli dělat druhý díl nebo duchovního nástupce, musel by nabízet něco radikálně nového a odlišného,“ přiblížil tvůrce.

Poslední update zdarma do hry připlachtil na kožených křídlech netopýrů před necelým měsícem a přidal novou speciální úroveň, dvě relikvie a pár dalších drobností a tajemství. Ve vývojářském týmu Poncle se teď snaží dostat Curse of the Moonspell na telefony a v plánech jsou i další platformy, kde ztřeštěná gotická roguelike zatím chybí.

zdroj: poncle

„Neříkejte marketingovému týmu, že jsem vám to řekl, ale chceme Vampire Survivors dostat na PlayStation Vita,“ říká Galante. Žertuje? Kdo ví. Ale já se hlavně ptám: Kde je verze pro Nintendo Switch?!