Poklidné MMO Palia předvádí rovnou hodinu z hraní

19. 7. 2023 14:36 | Novinky | autor: Jan Slavík

Když se nově oznámená hra poprvé ukazuje v pohybu, tak nějak jsme si zvykli, že se většinou jedná o kratičký teaser. K vidění obvykle bývá sotva pár prostřihů a stopáž záběrů na hraní málokdy vystoupá až k minutám. To tvůrci ze studia Singularity 6, kteří chystají relaxační onlinovku Palia, odmítli podobný trend respektovat a nabídli rovnou hodinové video.

Pointa hry nevelí k revolučním útokům a neobrací svět naruby – Palia je čistá óda na eskapismus a snaží se nabídnout únik ze shonu reality. Nic víc, nic míň. Poslouží k tomu údolí oděné do zářivé zeleně, vesnička lemovaná větrnými mlýny a lákající příslibem nekomplikovaného života, hory jako z pohádky a palouk, kde vyroste útulný domek, který bude jen a pouze váš.

Venkovská idyla, jak se sluší a patří, jinak řečeno. Což není žádný převratně originální koncept, však vzpomeňte třeba na Stardew Valley, My Time At Portia, Disney Dreamlight Valley, Traveller's Rest, Animal Crossing: New Horizons a řadu dalších. Jen s tím rozdílem, že Palia bude ještě k tomu onlinovka, takže se při útěku před ubíjející, nenaplňující šedí rutinního života budete ještě moci družit. Osobně tedy doufám, že ne povinně, protože k eskapismu tak nějak patří samota, ale to už se samozřejmě dostáváme do sféry osobních preferencí.

Ve videu je nejdřív k vidění vcelku standardní vytváření postavy a hned vzápětí i první kroky malebně pohádkovou vesničkou. Hrdina si zařídí přechodné bydlení ve stanu, protože dům si zatím nemůže dovolit, a pouští se na průzkum. Tvůrci předvádí kolekce sběratelských předmětů, trhání květin, pokročilejší stavění, obstarávání zeleniny na záhonku i kolektivní rybaření či kácení stromů.

V takovém případě mimochodem každý, kdo přiložil ruku k dílu, dostane odměnu, takže by nemělo hrozit, že vám někdo poslední ranou sekery ukradne strom, se kterým jste se právě pižlali minutu. Kolem a kolem vlastně nic překvapivého, ale to vůbec neznamená, že by Palia nemohla být příjemná a uklidňující zábava. Předvedené nástiny herních mechanik se jeví vcelku zajímavě a pokud se povede systémy a postup hrou náležitě vyvážit, mohl by zdejší venkov stát za výlet.

Palia by měla vyjít ke konci letošního roku, míří na PC a Switch, fungovat bude na modelu free-to-play a na oficiálních stránkách se můžete zkusit přihlásit do různých beta testů – ten nejbližší začíná 2. srpna. Na celé hodinové video se pak v případě zájmu můžete podívat zde: