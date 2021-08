Pokání nikdy nekončí. Brutální plošinovka Blasphemous dostane pokračování

30. 8. 2021 14:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Krvavé a temné Blasphemous si fanoušky metroidvanií podmanilo stylizací do dob španělské inkvizice i skvělým soubojovým systémem. Vydavatelství Team17 a vývojáři z The Game Kitchen se rozhodli potěšit všechny jeho příznivce a oznamují pokračování téhle akční 2D plošinovky zasazené do fiktivní Cvstodie, které je v plánu na rok 2023.

Druhé Blasphemous bude přímým pokračováním prvního dílu, ani ten ale nepřijde zkrátka. Po prvním bezplatném rozšíření Stir of Dawn a přidání New Game+ i španělského dabingu se totiž dočká druhého příběhového dodatku. Wounds of Eventide budou zdarma a uzavřou melancholický příběh o pokání, jejich odehráním se vám totiž konečně odemkne pravý konec pouti.

zdroj: Team17

Bezplatné DLC dorazí na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch 9. prosince. Ve Wounds of Eventide se vydáte na úplně první cestu svého kajícníka - samozřejmě do nových končin, s novými předměty a nepřáteli, včetně přísné jeptišky s kopím a tří obřích plačících tváří.

Těžko soudit, jestli to bude naposledy, co uslyšíme o kajícném hrdinovi, ale rozhodně tím díky slíbenému pokračování série Blasphemous neskončí.