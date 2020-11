Podzimní Humble Bundle přináší hry pro virtuální realitu

11. 11. 2020 10:54 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nejnovější Humble Bundle vám ve své nejdražší verzi za 14,49 eur (383 korun) nabídne hned osmičku her pro virtuální realitu, a to konkrétně ve verzích na Steamu. Pokud VR headset už vlastníte, neměli byste si tuhle nabídku nechat ujít zejména kvůli letošnímu The Walking Dead: Saints & Sinners, které samostatně stojí 40 dolarů a je jednou z mála příběhových VR her, jež vám vydrží víc než pár hodin.

Kromě toho v balíku Humble Bundle Fall VR najdete taky taktickou střílečku Zero Caliber VR, špionážní logickou hříčku I Expect You To Die či boxerský simulátor Creed: Rise to Glory inspirovaný stejnojmennou filmovou sérií.

V levnějších variantách balíku dostanete futuristickou multiplayerovou akci Raw Data, sci-fi střílečku A-Tech Cybernetic, kooperativní Archangel: Hellfire – Fully Loaded a také VR odbočku jedné známé série se zombíky – Killing Floor Incursion.

Pokud jste si domácí virtuální realitu pořídili teprve nedávno a mimo Beat Saberu v ní nemáte co hrát, může být tenhle Humble Bundle solidní základ pro vaši sbírku. Nabídka platí do 24. listopadu, jako obvykle můžete svůj příspěvek rozdělit mezi vývojáře, poskytovatele a charitu. Tou pro měsíc listopad je hnutí Movember, peníze ale můžete poslat i na jinou dobrou věc dle vlastního výběru.