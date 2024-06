Podívejte se na záběry z hraní Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

9. 6. 2024 20:37 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kdo by si vsadil, že kdysi exkluzivní značka pro PlayStation ukáže své první záběry z hraní na showcase Xboxu? My tedy ne. I přesto jsme dostali parádní trailer chystaného remaku Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, který ukazuje fantastický grafický posun na Unreal Engine 5 a modernizovanou hratelnost. Rýsuje se nám tady velmi slibný remake, který by snad mohl konkurovat velikánům jako Resident Evil. Byť je samozřejmě na soudy brzy.

Kromě fantastického vizuálu si znalci třetího dílu špionážní série, který vysílá legendárního žoldáka Big Bosse na misi do Sovětského svazu zastavit nukleární hrozbu, jistě povšimnou i některých vylepšení hratelnosti. Hra by měla využívat původního dabingu.

zdroj: Konami zdroj: Konami

Snake se například dokáže pohybovat v podřepu, což byla devíza jen verze Metal Gear Solid 3 pro Nintendo 3DS, stejně jako akčnější pohled při střelbě z třetí osoby. Dlouhé pušky nově Big Boss nosí na zádech a samozřejmě nesmí chybět bojové umění CQC, se kterým z vojáků dostanete cenné informace.

Parádně vypadá i lokální flóra a fauna, kteoru Snake potřebuje lovit k obživě a doplňování energie. Vrátí se i systém kamufláže. Zajímalo by mě ale, jestli nějakou roli bude hrát třeba bahno, kterým se hlavní hrdina může umazat, stejně jako jestli zůstane nezměněný systém zranění, jež byl v původní hře trochu kostrbatý.

Datum vydání Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zatím neznáme, zahrajeme si ale na PC, Xboxu Series X/S a PlayStationu 5.