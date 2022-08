Podívejte se na úvodní čtvrthodinku z hraní Gotham Knights

2. 8. 2022 11:29 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po samostatných trailerech věnovaných některým z gothamských rytířů dostáváme konečně souvislé a ničím nerušené záběry z hraní očekávané superhrdinské akce Gotham Knights. Jedná se o čtvrt hodiny nekomentovaného hraní bezprostředně následujícího po dosud stále utajovaném úvodu.

Ukázka je z bodu, kdy jako hráči úplně poprvé začneme hrát, tedy jde o jakýsi tutoriál i úvod do první zápletky, kterou bude čtveřice hrdinů po smrti Batmana řešit. Ukázka na tvůrce prozrazuje, že dialogy asi nebudou jejich nejsilnější stránkou – diskutující postavy jsou velice toporné a pauzy tak dlouhé, že to ani nepůsobí jako přirozený rozhovor. No, snad je to jen špatný dojem a při hraní si toho vůbec nevšimneme.

Sympatické je, že už v úplném úvodu hry si můžeme vybrat, za kterého ze čtyř hrdinů odehrajeme následnou misi. Prezentující si vybral Batgirl, která je jedinou postavou, kterou v tomto videu uvidíte v akci.

Značná část záběrů je věnovaná poklidnému průzkumu rozlehlé budovy, kde si dosyta užijete akrobatické poskakování po střechách s velmi nápomocným vystřelovacím hákem, a dojde i na detektivní režim, který vám o okolním prostředí prozradí první poslední.

Čtveřice zjišťuje, že jimi hledaný profesor byl zrovna brutálně zavražděn, ale vše není ztraceno, neboť policie neodhalila jeho největší tajemství – skrytou podzemní laboratoř s velmi podivnými exponáty. Po této poklidné „detektivní“ pasáži nenásleduje nic jiného než boj.

Před domem už na Batgirl čeká banda dětinských maniaků libujících si v ohni a obecné destrukci. I tady je vidět, že slova opravdu nebudou silnou stránkou hry. Hlášky těchto s prominutím dementů jsou trapné, působí dost na sílu, a přestože chtějí být vtipné, tak replika: „Ted shoříš, trávo, už tě nikdo nikdy neposeká!“ působí spíš směšně. Možná jsem rozmazlený, možná mi dáte za pravdu.

Ve výsledku ani ty souboje nepůsobí tak příjemným dojmem jako v sérii s Batmanem či ve Spider-Manovi, ale opět nás může jen klamat zdání a samotné osahání hry bude o něčem úplně jiném. Gotham Knights nám předvedou své dovednosti 25. října na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S.