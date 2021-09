Podívejte se na ukázku předělaných filmečků pro Diablo II: Resurrected

15. 9. 2021 12:44 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Diablo II: Resurrected stojí za dveřmi, aby na ně příští týden mohlo zaklepat a otevřít brány pekla. Součástí předělávky budou mimo jiné i remasterované filmečky. Část z nich už jste mohli vidět v rámci otevřené bety, která zahrnovala první dva akty. V novém traileru Blizzard nechává nakouknout, jak budou vypadat animačky ze zbylých tří.

Z traileru zjistíte, že jsou dvacet let starému originálu z Diabla II velmi věrné, jen vyšperkované modernější grafikou. Podobná pravidla platí i pro zbytek hry, která se na PC hraje takřka stejně jako v roce 2000, ale v hezčím kabátku a s určitými vylepšeními týkajícími se zejména uživatelského rozhraní.

Je to vůbec poprvé, co se dvojka podívá na konzole, pro které Blizzard musel kompletně přepracovat systém pohybu i schopností. Uložené pozice budou napříč verzemi remasteru kompatibilní. Absentovat bude podpora monitorů s ultraširokým rozlišením, protože umělá inteligence nepřátel není připravená na to, že jí budete nakukovat do zákulisí. Myšleno za hranice tradičních monitorů.

Diablo II: Resurrected vychází 23. září pro PC, Xbox, PlayStation a Nintendo Switch.