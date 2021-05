Podívejte se na první záběry ze stealthové adventury Aragami 2

29. 5. 2021 11:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Před pěti lety se na poli zanedbávaného žánru her se stealthovou náplní objevil nenápadný, ale vcelku dobře hodnocený kousek. Aragami od nezávislých španělských tvůrců ze studia Lince Works se svým zasazením do feudálního Japonska snažilo nalákat všechny fanoušky nindžů a plížení. Nyní to samé zkouší opět, a to s druhým dílem.

V něm už nebudete muset dodržovat striktně tichý postup, autoři totiž přicházejí s novinkou v podobě soubojového systému. Ačkoliv váš nindža disponuje určitými nadpřirozenými schopnostmi, s přesilou nepřátel si neporadí, takže je namístě si to s většinou z nich vyřídit potichu a až potom se vrhat do akce. Souboje sázejí na mrštné pohyby, úhyby a řetězení rychlých útoků, nepřátelské výpady budete moct i blokovat a parírovat.

První Aragami nabídlo hráčům kooperativní režim pro dva hráče, v Aragami 2 si budete moct zahrát dokonce ve třech. Dva byli podle tvůrců málo a čtyři zase na poměry stealthové adventury moc, přičemž tři podle nich představují ideální kompromis, který ale zase vytváří požadovanou iluzi zabijáckého klanu.

Ve třech budete muset společně taktizovat a různě si dělit úkoly – jeden z hráčů může zůstat na střechách a varovat ostatní před přicházejícími nepřáteli, druhý je nepozorovaně zabíjet a třetí se může vydat ukrást poklad nutný k dokončení mise.

Hrát sice můžete i sami, ale s jednou postavou si odemknete maximálně polovinu schopností, což vás má ponouknout právě ke shánění kamarádů a hraní v partě. Sólový zážitek bude přirozeně taky větší výzva.

Aragami 2 vychází 17. září 2021 pro PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X|S.