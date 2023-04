Podívejte se na nový strhující trailer k The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

14. 4. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Chystané pokračování slavné série a nástupce oslavovaného dílu Breath of the Wild už je za rohem. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vychází za necelý měsíc a je jasné, že se nás tvůrci budou snažit jaksepatří navnadit. Nevím, jak vás, ale v mém případě se jim to novou upoutávkou, kterou můžete zhlédnout výše, docela povedlo.

Trailer předvádí širé výhledy na ohrožené království, nechá Linka létat, putovat planinami i nebezpečnou pouští a zdolávat pasti i nástrahy v dungeonech. Mimo řádně epických výkřiků o posledních nadějích dojde i na pár záběrů, v nichž hrdina využívá avizované nové schopnosti. Jednou tak vrátí vržený balvan překvapenému odesílateli, jindy se zas pustí do souboje vozidel.

Půjde nejspíš o samohyb slepený pomocí nové fúzovací dovednosti a upřímně doufám, že podobných vehikulárních bitev bude ve hře víc, protože vypadají jako skvělá zábava. Připomeňme, že krom toho bude Link umět také procházet stropem a lepit dohromady nové zbraně, což předvedl producent Eidži Aonuma v nedávné desetiminutové ukázce z hraní.

S největší pravděpodobností to z novinek nebude všechno, ale dává smysl, že si tvůrci nechtějí vystřílet všechnu munici ještě před vydáním a pokazit nám překvapení.

zdroj: Nintendo

Na mém názoru, že na tom hra technicky nejspíš nebude nijak slavně a Nintendo naléhavě potřebuje přijít s novým hardwarem, sice nový trailer nic nezměnil, ale beztak jsem přesvědčen, že po herní stránce bude The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom paráda.

Hra vychází 12. května exkluzivně na Nintendo Switch.