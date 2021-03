Podívejte se na nové záběry z The Lord of the Rings: Gollum. Z Gluma je horolezec

26. 3. 2021 13:05 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Gluma všichni známe. Viděli jsme filmového Pána prstenů, možná o některých věcech mluvíme jako o milášcích, však víte. A já zase vím, že mám už od představení The Lord of the Rings: Gollum pořád trochu problém s představou hraní za tohohle nemytého, scvrklého hobita v bederní roušce, který zbožňuje syrové ryby a syrové prsty.

Moje předsudky ovšem studio Daedalic Entertainment nijak neodradily a hru s Glumem v hlavní roli stejně dělá. Některé zahraniční redakce dostaly šanci si za něj zahrát, vy se budete muset spokojit s jejich zprostředkovanými dojmy a minutovým videem, které vývojáři uvolnili pro veřejnost.

Podle slov redaktora Eurogameru klade The Lord of the Rings: Gollum velký důraz na plížení, kdy Glum může s pomocí svých zostřených smyslů vycítit zvuky v temnotách. Plížení ovšem v tomto případě spočívá hlavně v plazení a šplhání. Sméagol měl prý skoro 500 let na to, aby se stal mistrem horolezectví, takže se umí dokonce i různě odrážet od stěn a zlézat velmi strmé útesy.

Příběh se motá kolem Glumových pokusů utéct z Barad-dûr, kde ho uvěznil Sauron. Vymotat se z věže musí právě skrz stíny, protože v přímém boji je Glum prakticky k ničemu – zabít jediného skřeta mu trvá moc dlouho a většinou je u toho dost hlučný. Pokud ho nepřátelé spatří, má se jim raději zkusit ztratit z dohledu.

Zajímavý je podle dojmů redaktorů mechanismus, kdy se hráč rozhoduje, jestli se zachová jako Glum, nebo jako Sméagol. Podle vývojářů navíc viděli jen starou verzi systému, která bude ve finální hře ještě propracovanější. V hotové verzi by se měly objevit také některé velmi známé postavy, a to včetně Gandalfa. Hlas dabéra prý poměrně připomíná Andyho Serkise, ačkoliv herního Gluma pochopitelně hraje někdo jiný.

The Lord of the Rings: Gollum má vyjít pro PC a konzole v létě roku 2022.