Podívejte se na hardwarové nároky PC verze The Last of Us: Part I

10. 3. 2023

Sérii The Last of Us příští týden čeká nádech před skokem do neznámých hlubin. Potom, co se v pondělí ráno odvysílá poslední epizoda první řady seriálu z produkce HBO, si od příběhu Ellie a Joela nakrátko odpočineme. Ale jen na dva týdny, protože záhy se The Last of Us: Part I vůbec poprvé vyřítí na PC.

Naughty Dog v těchto dnech přibližuje nejen možnosti a nastavení unikátní pro osobní počítače, ale i systémové požadavky. A připravte se, že na jednu z nejlépe vypadajících her současnosti budete potřebovat pořádnou mašinu, jestli ji chcete vidět v celé její kráse.

Foto: Se svolením Naughty Dog

Abyste hru rozchodili alespoň na doporučené nastavení, tedy v rozlišení 1080p na vysoké detaily při 60 snímcích za vteřinu, musí váš stroj disponovat alespoň 8GB grafickou kartou, pamětí 16 GB a procesorem na úrovni AMD Ryzen 5 3600X či Intel Core i7-8700.

Jakékoliv vyšší nastavení rozlišení nebo grafiky vyžaduje alespoň 32 GB RAM. A pokud ze hry chcete vytáhnout naprosté maximum, které představuje 4K rozlišení na nastavení ultra při 60 FPS, připravte si nejnovější grafické karty GeForce RTX 4080, případně AMD RX 7900XT a procesory ekvivalentu AMD Ryzen 9 5900X, popřípadě ty z rodiny Intel Core i5-12600K. Ať už disponujete jakoukoliv kartou nebo procesorem, remake The Last of Us si z vašeho SSD ukousne rovných 100 GB místa.

Dobrou zprávou pro fanoušky nové i staré je fakt, že budou mít možnost si drama ze zelené postapokalypsy přizpůsobit dle svého, jak jsou na PC zvyklí. „Part I bude podporovat technologie AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS, VSync a možnost zastropování snímků za vteřinu. Budete si moci nastavit kvalitu textur, stínů, odlesků, ambientní okluzi a další. Na nádherné dobrodružství napříč Amerikou se můžete vydat i na ultra a super ultra širokých monitorech s poměry stran 21:9 a 32:9,“ přiblížil přednosti počítačové verze vedoucí obsahu Naughty Dog, Jonathon Dornbush.

zdroj: Vlastní

Po obsahové stránce bude verze pro osobní počítače identická s tou loňskou pro PlayStation 5. Těšit se tedy můžete na DLC Left Behind, obrovské možnosti nastavení přístupnosti, herní módy Speedrun či Permadeath a samozřejmě i na foto mód pro típání dechberoucích obrázků. Hra nabídne i podporu ovladače DualSense, včetně haptické odezvy a adaptivních triggerů. Jen se ale připravte, že v tom případě musíte mít ovladač připojený k PC kabelem.

Počítačová verze The Last of Us: Part I vychází 28. března 2023.