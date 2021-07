Podívejte se na dojemný fanouškovský film Stay ze světa The Last of Us

19. 7. 2021 10:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

První díl The Last of Us je bezpochyby příběhem Joela a Ellie, ovšem postapokalyptická Amerika je prošpikovaná dalšími neméně zajímavými osudy. Spoustu z nich vývojáři ze studia Naughty Dog vyprávějí jen v náznacích, kdy si leccos musíte odvodit z prostředí a písemných poznámek lidí, kteří tam byli před vámi.

Sedmiminutový fanouškovský film Stay vypráví příběh právě takové dvojice. Jeho autoři zdůrazňují, že jde o neziskový projekt, který nijak nesouvisí se studiem Naughty Dog, Sony ani chystanou adaptací HBO.

Ve skutečnosti je film samotný inspirovaný obrázkem kolumbijského výtvarníka Santiaga Betancura, který v roce 2015 namaloval zombíka z The Last of Us v trochu jiném rozpoložení, než jak je vídáme ve hře – namísto hodování na lidském mase clicker tělo člověka objímá.

Ve filmu se sice krátce objevuje dvojková podoba Ellie, jinak jde ale o milostný příběh Seana a Emily, kteří by po propuknutí apokalypsy ještě jednou chtěli spatřit molo v kalifornské Santa Monice. „Romantika je integrální součástí příběhu The Last of Us,“ vysvětluje režisér a scenárista snímku Joshua Toonen. „Vztah Diny a Ellie v druhém díle ukázal, jak důležitý je v postapokalyptickém světě soucit a intimita. Chtěli jsme ukázat, co jsou lidé schopní udělat pro někoho, koho milují.“

Ačkoliv jde o fanouškovský projekt, Toonen má poměrně bohaté zkušenosti z filmového průmyslu – podílel se na vizuálních efektech pro blockbustery jako Godzilla vs. Kong nebo Captain Marvel. Na natáčení a postprodukci pracovalo přes čtyřicet lidí a na poměry amatérské produkce jde o opravdu povedený kousek. Natáčelo se během pandemie v sedmi lokacích převážně ve Wisconsinu. Více informací ze zákulisí se dozvíte na režisérově webu.

Teď jen, aby nám film nesebraly případné právní tahanice. Dva roky starému fanouškovskému filmu Uncharted s Nathanem Fillionem se na internetu povedlo udržet, tak doufejme, že právníkům Sony nebude Stay příliš velkým trnem v oku.