Podívejte se, jak remaster změnil Life is Strange

26. 1. 2022 14:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Remasterované verze prvních dvou dílů série o dospívání Life is Strange měly původně doprovodit loňské vydání nejnovější hry s podtitulem True Colors. Kvůli odkladu se jich sice dočkáme až za několik dní, zato se můžete podívat na ukázku z úvodu zkrášleného prvního Life is Strange. Kolekce kromě něj obsahuje také dějově předcházející datadisk Before the Storm.

Na videu si můžete všimnout kupříkladu nových a vylepšených modelů postav s detailnějšími animacemi díky rozšířeným kostrám či předělaného osvětlení, které by mělo působit přirozeněji. Upravené jsou také některé textury, zejména ty lesklé. Remastery bude možné hrát kompletně v nativním rozlišení 4K.

Všechny postavy se můžou pochlubit realističtějším fyzikálním modelem vlasů a různými dalšími vylepšeními, třeba Max se dočkala detailnějších slz a propracovanějších výrazů obličeje. Změn doznala i mimika Nathana a Chloe, Deck Nine navíc na obyvatele městečka Arcadia Bay použili nový systém animací pro synchronizaci dabingu a pohybů rtů.

Co se naopak nezměnilo, je samotný příběh a hratelnost, s výjimkou některých hádanek. Ze soundtracku remasterů také nezmizely žádné písničky, ani ty licencované. Fanoušci a fanynky Alt-J nebo Amandy Palmer si tak mohou oddechnout.

Life is Strange Remastered vychází 1. února 2022 pro Steam, Xbox One, PlayStation 4 a streamovací služby Google Stadia a GeForce Now. Konzolové verze jsou kompatibilní se svými příslušnými novými generacemi. Verze pro Switch bude mít oproti ostatním zpoždění, vyjde později v letošním roce. Pokud jste si pořídili ultimátní edici Life is Strange: True Colors, dostanete v jejím rámci oba remastery bez dalších poplatků.