Podezřelého z úniku amerických vojenských tajemství našla policie podle Steamu

Případ Jacka Teixeiry, IT specialisty v americké Národní gardě, s hrami nemá na první pohled mnoho společného. Mladý voják je podezřelý ze zveřejňování vojenských tajemství – ale co je zajímavé, k jeho dopadení přímo vedla identifikace na digitální platformě Steam.

BREAKING: Sky 5 was overhead as federal agents swarmed a Mass. home and detained a man amid the probe into leaked classified documents about the Ukraine war. https://t.co/5FCrFgz3QZ pic.twitter.com/cwdp4yWJLK

Teixeira byl podle New York Times součástí Discord serveru Thug Shaker Central, kde spolu s dalšími zhruba třiceti přáteli a známými debatovali o hrách, zbraních a rasistických memech. Potud sice asi ne úplně košer chování, ale rozhodně ne nelegální. Tedy až do doby, než na serveru začal Teixeira sdílet utajené dokumenty, aby skupinu poučil o světovém řádu a motivaci pro jednání americké vlády v zahraničních věcech. Některé plány se týkaly probíhající války na Ukrajině.

Protizákonné jednání se dařilo dlouho držet pod pokličkou a v relativním soukromí serveru. Tedy až do momentu, kdy letos v březnu někdo z komunity dokumenty zveřejnil mimo Thug Shaker Central na serveru Minecraftu. O celou záležitost se pak velmi rychle začala zajímat FBI. Té se podařilo Teixeiru identifikovat a vysledovat pomocí provázání jeho Steam účtu s instagramovým profilem a konkrétními lokacemi, na kterých byly uniklé soubory vyfoceny. Například kuchyňská linka v Teixeirově domově.

A breakthrough in our investigation came when the team identified a Steam profile in Airman Teixeira's name that led to an Instagram profile with photos of the exact location where leaked docs were photographed — a kitchen countertop in his childhood home. https://t.co/XQAZf2kNV7 pic.twitter.com/DWlkN8xmqK