Po velkolepém odhalení víme vše o Call of Duty: Vanguard. Podíváme se do celého světa

20. 8. 2021 0:02 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Call of Duty: Vanguard je příštím dílem slavné střílečkové série, který má vyjít někdy během podzimu a přenést nás na bojiště druhé světové války. Zhruba tolik jsme toho o nejnovějším díle zkušeného studia Sledgehammer věděli před dnešním vpravdě spektakulárním odhalením v battle royale odnoži Warzone.

Nyní už toho víme daleko víc. Tak předně, ve Vanguardu se podíváme skutečně do celého světa, protože už jenom příběhová kampaň, která bude sledovat zrod speciálních jednotek, jak je známe, nás zavede do severní Afriky, západní Evropy, na východní frontu a ještě do Pacifiku, a to pěkně s dvěma hrdiny z Commonwealthu (Britem a Australanem), jedním Američanem a jednou Ruskou.

zdroj: Activision

Kampaň by měla nabídnout „napínavé vyprávění“ a poslat nás třeba do Stalingradu nebo do bitvy o Midway, ale většinu hráčské obce samozřejmě přitáhne spíš multiplayer. Ten bude startovat s 20 mapami, ovšem pořádné odhalení hry více hráčů přijde až později.

Svého updatu se dočká i vynikající battle royale Warzone, a než vám řeknu, k čemu přesně tam dojde, chtěl bych vám přiblížit způsob, jakým byl právě pomocí této hry odhalen trailer k Vanguardu. Půjčím si na pomoc YouTubera Jackfrags (přísahám, že jde o naprosto náhodný výběr, neznám ho a nic mi nezaplatil):

Hráči dostali ve speciálním eventu za úkol se přestat zabíjet navzájem, a naopak začít spolupracovat, aby zničili obrněný vlak. Jen co se jim to podařilo (a nebylo to zrovna jednoduché), nebe se naplnilo naprosto ohromujícím množstvím druhoválečných bombardérů, které začaly rovnat Verdansk se zemí. A totální peklo se spustilo i na zemi mezi hráči. Načež se teprve, ve chvíli absolutního vypětí, spustil trailer.

Takhle se to má dělat. Palpatina, který svůj návrat oznamuje ve Fortnite, si Epic i Disney můžou strčit za klobouk.

zdroj: Foto: Activision Blizzard

Nicméně, zpátky k samotné Warzone. Ta se dočká něčeho dosud neviděného – nové mapy. Jak by taky ne, když tu starou právě letadla spálila na troud. No a spolu s novou mapou rovnou dorazí i nový proticheatovací systém na PC. Warzone a Vanguard by měly být dva silně provázané zážitky, takže se i ve své battle royale hráči dočkají různých sezónních eventů a dalších libůstek.

Autoři se dále chlubí zombíky, které už jsem ale nehrál vážně dlouho, takže vám můžu tak maximálně přetlumočit, že je za ně tentokrát zodpovědné studio Treyarch a že se máte těšit na další rozšíření kooperativního temného příběhu, který začal už v minulém díle Cold War.

O čem naopak mluvit můžu, a dokonce to můžu i naprosto bez váhání pochválit, je moc pěkná snaha zpřístupnit hru každému. Hra vyjde napříč platformami a generacemi a všude nabízí nejen cross play, abyste mohli hrát s kamarády, ať už mají doma jakýkoliv stroj, ale i cross progression, takže váš účet je to jediné, na čem záleží, a svůj postup hrou si můžete taktéž přenášet ze zařízení na zařízení.

No a nakonec datum vydání. To připadá na 5. listopadu, jak jste si už mohli všimnout z po okolí rozesetých screenshotů, takže si to Call of Duty přihasí pěkně v nejostřejší předvánoční sezóně.