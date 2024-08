Po roce a půl skončí akční anime MMO Blue Protocol

29. 8. 2024 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pokud vyhlížíte akční anime onlinovku Blue Protocol a těšíte se, až se slib stane skutečností a hra zavítá i na evropský a americký trh, tak doufat nemusíte. Bandai Namco oznámilo, že ani ne rok a půl po spuštění hru zařízne. Důvody oficiálně vydavatel nesdělil, ale můžeme se domýšlet, že to nejspíš bylo kvůli malému zájmu.

„Učinili jsme obtížné rozhodnutí a servery Blue Protocol vypneme 18. ledna 2025. Zároveň upouštíme od plánu vydat hru na západě ve spolupráci s Amazon Games. Upřímně se za tuto nepříjemnost omlouváme. Vytyčili jsme si za cíl stvořit svět, ve kterém si každý hráč užije dobrodružství jako hlavní hrdina anime, ale nemůžeme vyhovět všem,“ stojí v oficiálním oznámení.

Zprávy o konci přišly možná brzy, ale rozhodně ne z čista jasna. Blue Protocol od počátku zápasil o pozornost na výsluní. Základnu hráčů a hráček měl sice oddanou, ale byla příliš malá. Ve finanční zprávě z konce fiskálního roku Bandai Namco uvádělo, že projekt je ve ztrátě.

Vývojářský tým pak v průzkumech mezi hráči zjišťoval, co by si ve hře přáli a co jim naopak vadí. Fanoušci hovořili o příliš malé výzvě a nedostatku vedlejších aktivit. Jenže k žádné nápravě už nedojde, náklady jsou odepsány a firma do hry další prostředky investovat nebude.