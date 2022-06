Po následující týden jsou k vyzkoušení stovky dem, české hry nevyjímaje

14. 6. 2022 15:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Na Steamu se konečně rozběhl dlouho očekávaný Steam Next Festival, který už po několikáté přibližuje stovky chystaných her zvědavému publiku skrze jejich demoverze. Spousta těchto her se představila v uplynulých dnech v rámci nejrůznějších „E3“ streamů, takže svou zvědavost můžete krotit (nebo podpořit) bez zdlouhavého čekání.

Nebudeme si samozřejmě představovat každou jednotlivou hru, ale vypíchnu zde několik titulů, které mi padly do oka (odkazy vás zavedou přímo na Steam). A začneme s hrami z našich končin. Po mnoha a mnoha letech vývoje i nepříjemných rozepřích uvnitř studia si konečně můžete vyzkoušet na Kickstarteru zafinancované české RPG Aledorn, které mísí průzkum fantasy světa z pohledu první osoby s tahovými souboji, v nichž ovládáte partu dobrodruhů.

Dále je k vyzkoušení demoverze 1428: Shadows over Silesia, akční adventury zasazené do historického období okořeněného o fantasy prvky. V této hře zažijete velmi náročné souboje, vyřešíte nějaké ty hádanky a ztratíte se v podzemních tunelech.

Do třetice všeho dobrého na mě vyskočil ještě česko-slovenský projekt Rail Route, který z vás udělá vlakového dispečera. Budete budovat a optimalizovat železniční tratě a automatizovat chod dopravy. Vlaky neopustíme, ale podíváme se za hranice České republiky s tycoonem Sweet Transit. Jedná se o další vláčkovou hru zaměřenou na budování měst, transport zboží a vymýšlení toho, aby se vám vlaky nikde nestřetly a vždy dorazily do cílové destinace.

zdroj: Team17

Pokud dáváte přednost kamionům před vlaky, možná by vás mohla zaujmout simulace Alaskan Truck Simulator, v níž je vaším úkolem nejen dovážet zboží z A do B, ale také přežít. Vedle potřeby spánku máte totiž také hlad a hrozí vám umrznutí v drsné aljašské divočině.

Kde naopak bude pořádné vedro, je rytmická střílečka Metal: Hellsinger, která vám do uší pustí vytříbený metal nutící vás masakrovat démony tak, aby každý výstřel přesně seděl do beatů songů. Pravým opakem takové řeže může být zenový simulátor rybaření Ultimate Fishing Simulator 2, ke kterému snad není potřeba cokoliv dalšího dodávat.

Pokud dáváte přednost akci, ale nerajcuje vás metal ani hudební hry obecně, rozhodně mrkněte na ulítlou střílečku plnou kopání Anger Foot, stylovou bojovou adventuru Midnight Fight Express, v níž využijete každičký prvek prostředí, a příznivcům multiplayerového bitkaření by mohla sednout bojovka LEGO Brawls.

zdroj: Devolver Digital

Se strategií Terra Invicta zase trochu zvolníte a zjistíte, jak se tvůrci modu Long War pro XCOM popasovali se svou vlastní hrou, v níž se s ostatními národy přetahujete o nadvládu nad Zemí po mimozemské invazi.

Opačnou stranu, tedy roli mimozemského invadera si vyzkoušíte v pokračování Destroy All Humans! 2: Reprobed. Pro milovníky starých dobrých point-and-click adventur je tu zase demoverze hry Old Skies o cestování časem od mistrů řemesla z Wadjet Eye Games.

Pokud si chcete potrápit hlavu pořádně zapeklitými a originálními rébusy, mrkněte na Paper Trail využívající mechanismus překládání ubrousků k vytváření nových cest pro vaši postavu. Za budovatelské strategie pak mohu doporučit The Wandering Village, která se celá odehrává na zádech obrovské migrující bytosti.

V neposlední řadě upozorním ještě na dvě tahovky – Legends of Kingdom Rush zasazenou do světa populární tower defense série a Hard West 2, pokračování ucházející strategie z Divoké západu okořeněného o nadpřirozeno.

Na úplný závěr jsem si nechal jedinečný akční roguelike Cult of the Lamb s nasr rozhněvaným jehňátkem v hlavní roli, které má za úkol vybudovat velmi radikální kult. Tyto a opravdu mnoho dalších demoverzí si můžete zahrát na Steamu až do 20. června a jeho sedmé večerní hodiny.