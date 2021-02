Po 12 letech se blíží konec vývoje kolonizační strategie Imagine Earth

2. 2. 2021 7:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Petr Poláček vás před šesti lety informoval o započetí předběžného přístupu ambiciózní budovatelské a kolonizační strategie Imagine Earth, která už tehdy byla ve vývoji dlouhých šest let. Dva vývojáři z Německa vystupující jako studio Serious Brothers tedy po předlouhých 12 letech konečně budou schopní označit svůj obří projekt za dokončený.

Imagine Earth opustí early access jako plná hra 25. února, takže pokud skutečně celou dobu čekáte, protože se vyhýbáte předběžným přístupům, konečně se dočkáte. A pokud o hře slyšíte poprvé, nevadí, v rychlosti vás s ní seznámím.

Imagine Earth je realtimová strategie, v níž máte k dispozici celou planetu. Země je dávno vytěžená a neobyvatelná, takže lidstvo hledá útočiště jinde jenom proto, aby se historie mohla opakovat. Zprvu zelená a životem bující nová planeta se záhy promění v betonovou džungli, jejíž aktivita ovlivní zdejší krajinu k nepoznání. Ovzduší se zaplní smogem, ledovce na pólech roztají, zvednou se hladiny moří.

S tím vším samozřejmě můžete bojovat, ale nebude to nic snadného. Vyrovnat potřeby přírody s potřebami obyvatel velkoměst a vašimi vlastními finančními potřebami udržet celou kolonii v běhu není jen tak. A to se bavíme o krásné zelené planetě plné vody a s podmínkami pro pěstování plodin. Co teprve lávová, nebo naopak ledová planeta?

Dále budete čelit nepřízni počasí, odrážet útoky vesmírných pirátů a vypořádávat se s návštěvníky z vesmíru. Ve hře na vás čeká celkem devět různých planet v rámci příběhové kampaně, které se pokusíte kolonizovat.

Mimo to se můžete pustit do ryze kompetitivní bitvy mezi vámi a sedmi počítačem ovládanými kolonizačními frakcemi, nebude chybět ani volný režim s procedurálně generovanými planetami, a dokonce je zde i editor vlastních planet, které následně můžete sdílet s ostatními hráči.

A tím jsem se jen otřel o některé z mnoha možností, které hra nabízí, protože výčet všech by vydal ještě na velkou spoustu odstavců. Nyní máte tři možnosti – 1) počkat tři týdny do vydání plné hry, 2) rovnou se pustit do hraní předběžného přístupu na Steamu za 20 eur, a ušetřit tak 10 eur oproti plné verzi, 3) vyzkoušet si tamtéž demoverzi.