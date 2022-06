Plucky Squire je pohádkovým příběhem, který míchá žánry i perspektivu

10. 6. 2022 16:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud bych měl jmenovat jednu hru, která mě během včerejších prezentací skutečně překvapila a nadchla svou nápaditostí, byl by to bezesporu Plucky Squire od studia All Possible Futures. Jeho trailer sice začíná jako další roztomilý barevný 2D klon starých dílů The Legend of Zelda, v momentě, kdy děj opustí leporelo a hlavní hrdina vyskočí do 3D prostoru, se mi ale zatajil dech.

Právě přechody mezi 2D a 3D, kombinace různých žánrů a neotřelé prostředí dětského pokoje dělají z Plucky Squire hru, která svou originalitou překonala většinu včera předváděné konkurence. Hlavní role patří panošovi jménem Jot, který si spokojeně žije ve své knize, dokud zlý Humgrump nezjistí, že je hlavním záporákem a jako takový je odsouzen k věčné porážce. Rozhodne se tedy vykopnout Jota z knihy, a definitivně tak přepsat její příběh.

Vaším úkolem bude překonat mnohá nebezpečenství, zachránit svoje knižní kamarády a vrátit leporelu šťastný konec. Z traileru je patrné, že kromě soubojů na blízko ve 3D nás čeká také klasická arkádová 2D střílečka alias bullet hell, létání s jetpackem i řešení různých hádanek.

Hra má vyjít v příštím roce, dočkáme se jí na současné i minulé generaci konzolí, na PC a také na Switchi.