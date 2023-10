Plná verze dinosauří střílečky Second Extinction nikdy nevyjde

19. 10. 2023 14:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Pokud by nebylo jasné, že práce v herním průmyslu nemusí být vždycky úplný med, už jen z množství herních studií, která letos musela přistoupit k hromadnému propouštění, přichází další důkaz: Vývoj dinosauří kooperační řežby Second Extinction je předčasně u konce, titul nikdy nevyjde v plné verzi a chystá se na cestu do propadliště dějin.

Malá, ale ambiciózní střílečka nastínila vizi nemilé budoucnosti – přes naši planetu se převalila nekonečná vlna zmutovaných protoještěrů, malé skupince lidí se však podařilo uniknout do kosmu, kde z oběžné dráhy spřádá plány, jak planetu vyrvat zpět z prehistorických spárů. A nakonec samozřejmě přijde na něco ve stylu „prostě je všechny postřílíme“.

Dobře, žádná ocenění za scénář hra čekat nejspíš nemohla, ale naděje, že by nakonec mohla dorazit zajímavá, svěže bizarní alternativa ke kooperativním stálicím jako Left 4 Dead, stále žila. Inu, už nežije: „Bohužel nám došlo, že zkrátka nemáme prostředky na to, abychom dosáhli svých kvalitativních cílů. Snaha o to by vyžadovala takovou investici, jakou prostě a jednoduše nezvládneme,“ napsali autoři ze studia Systemic Reaction na Steamu.

Second Extinction vstoupila před třemi lety do předběžného přístupu, plná verze měla vyjít ke konci loňského roku, kdy ji tvůrci odložili. Teď už je jasné, že se nedočkáme nikdy – hra zmizela z pultů obchodů. Kdo si ji pořídil, může zatím hrát dál, ale jen do zatím blíže nespecifikovaného data, protože vývojáři někdy příští rok vypnou i servery a budou se věnovat práci na jiných projektech pod křídly mateřského studia Avalanche.

Vzhledem k tomu, že se jedná o online záležitost a přídavek offline režimu by vyžadoval výrazné přepracování hry, a tedy opět prostředky, které tým nemá k dispozici, po vypnutí serverů už titul nepůjde ani spustit. Odpočívejte v pokoji, nemrtví dinosauří mutanti!