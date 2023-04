PlayStation Plus v květnu: Závody, rytíři urvaní z řetězu a horská kola

27. 4. 2023 12:15 | Novinky | autor: Jan Slavík

Sony představila trojici her, na něž si mohou v květnu brousit ovladače uživatelé a uživatelky jejího předplatného PlayStation Plus v základní verzi Essential. Pokud se rozhodnete nabídku využít, od 2. května budete moci třeba usednout za volant, protože první titul je arkádové klání GRID Legends od studia Codemasters.

Hra nabízí uspokojivý jízdní model cílený spíše na ty hráče, kteří se chtějí za volantem vyřádit a nestojí o konzervativně věrnou simulaci za každou cenu. O drama se stará systém rivalů, který vás nechá dveře na dveře, zrcátko na zrcátko soupeřit se svým arcinepřítelem. Celé snažení rámuje nezvykle povedený příběh, což v závodním žánru opravdu nebývá zvykem.

zdroj: Codemasters

Kdo by chtěl závodit, ale zvuk přeplňovaných osmiválců mu je z nepochopitelného důvodu proti srsti, také si v květnové nabídce přijde na své. A nebojte, nechystají se žádné závody elektromobilů, druhá hra v nabídce bude bikerská divočina Descenders od studia RageSquid.

Hra vám vygeneruje svět plný krkolomných svahů, posadí vás na horské kolo a pošle vás z nich dolů. Toť v principiální rovině vše, ale až se budete řítit stovkou po úzké lesní cestě, míjet borovice na vzdálenost, do které by se nevešly ani tři prsty, a srdce vám vystřelí až do krku při nebezpečných skocích, zjistíte, že to úplně stačí.

zdroj: Archiv

A jak se nakonec ideálně odreagovat poté, co si na svahu zlámete vaz? Správně, narazit na hlavu rytířskou přilbici a palcátem zlámat vaz někomu jinému. Třetí do květnové party bude středověká holomajzna Chivalry 2, která to, co jí chybí do realističnosti, nahrazuje nezřízeně chaotickou zábavou.

Znepřátelené rytíře tu nemusíte jen nudně špikovat píkou, můžete je zabít třeba shozením včelího úlu, povalit na ně menhir, převálcovat je stádem prasat a podobně. Účel světí prostředky a toho bohdá nebude, aby vám nakonec za vítězného ryku ten proklatý hrad nepadl k nohám.

zdroj: Vlastní

Tři zmíněné hry budou k zařazení do knihovny k dispozici od 2. května, do 1. května si ještě můžete vyzvednout tituly z dubnové nabídky – Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure a Tails of Iron.